Azerbaycan’da rehabilitasyon merkezinde yangın: 30 ölü

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 30 kişi hayatını kaybetti

02 Mart 2018, Cuma 10:50
Azerbaycan’da rehabilitasyon merkezinde yangın: 30 ölü
Bakü’deki bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 30 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı olarak kurtulan 4 kişinin hastaneye götürülüp tedavi altına alındığı bildirildi.



Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Hatayi ilçesinde bulunan devlete ait Uyuşturucu Tedavisi Merkezi'nde yangın çıktı.



Açıklamaya göre, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi ve yangın söndürüldü.

Yerel basındaki haberlerde yangında 30 kişinin öldüğü aktarıldı.



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