Azerbaycan’da rehabilitasyon merkezinde yangın: 30 ölü

Nazlı Erdol

’deki birmerkezinde çıkan yangında 30 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı olarak kurtulan 4 kişinin hastaneye götürülüp tedavi altına alındığı bildirildi.'ndan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerindeilçesinde bulunan devlete ait Uyuşturucu Tedavisi Merkezi'nde yangın çıktı.Açıklamaya göre, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi ve yangın söndürüldü.Yerel basındaki haberlerde yangında 30 kişinin öldüğü aktarıldı.