SON DAKİKA

Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü

Azerbaycan'ın, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü belirtildi. 

AA
Nijerya'da intihar saldırısı: 5 ölü

Nijerya'da intihar saldırısı: 5 ölü
Çatıdaki restoranda başlayan yangın faciaya yol açtı!

Çatıdaki restoranda başlayan yangın faciaya yol açtı!
İran'da devrim gibi karar

İran'da devrim gibi karar
Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı

Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı
Kenya'da nargile yasaklandı

Kenya'da nargile yasaklandı
Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi

Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi
İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri

İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri
Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi

Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi
Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu

Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı

ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı
ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı

ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı