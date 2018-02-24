15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Azerbaycanlı gaziden Afrin’deki Mehmetçik’e destek

Karabağ’da girdiği bir çatışmada gözünü ve bacağını kaybeden Azerbaycanlı gazi Kamil Musavi, Afrin’deki Mehmetçik’e "şehitler diyarı"ndan destek verdi

Azerbaycanlı gaziden Afrin’deki Mehmetçik’e destek
Sosyal medyadaki videolu yayınıyla gündeme gelen gazi Musavi, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı’nı ziyaret ederek dua etti. Şehitliği ziyaret eden Kamil Musavi, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusunun ve halkının ne kadar güçlü olduğunun Afrin’deki mücadele ile bir kez daha ortaya konduğunu söyledi.

'TÜRK KARDEŞLERİM TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KESMEK İÇİN SAVAŞIYOR'


Türk askerlerinin ölümüne savaştıklarını gördüğünü belirten Musavi, "Ben Türk askerlerinin vatanını ne çok sevdiğinin şahidi oldum. Türk halkı yenilmez, Türk halkını hiç kimse işgal edemez. Buraları şehitlikleri ziyaret ettiğimde bunu anladım. Türk askerleri Afrin’de teröristlere karşı savaşıyor. Türk kardeşlerim Afrin’de teröristlerin kökünü kesmek için savaşıyor." dedi.

Çanakkale’deki şehitlikleri ziyaret etmeyi kendisine borç bildiğini anlatan Musavi, ziyaret sırasında çok duygulandığını ve gururlandığını dile getirdi.

'AFRİN'E BUGÜN ÇAĞIRSALAR ORAYA DA GİDERİM'


Musavi, "Türk askeri bu memlekete ziyan veren, topraklarına sokulmak isteyen, insanlarını mahvetmek isteyen teröristleri sağlam bırakmasın. Hepsini mahvetsinler. Ölümden korkmasınlar. Zaten korkmuyorlar. Bu şehit mezarları hepsi bunların örneğidir. Türk askerinin mertliği, Türk askerinin savaşa ölümüne girdiğinin örneğidir, bu mezarlar. Ben kardeşlerimin oradan zaferle dönmesini arzuluyorum.Beni Afrin’e bugün de çağırsalar, orada savaşa da girerim. Türk dünyada onun karşısına çıkan düşmanın hakkından gelebilecek durumdadır." ifadesini kullandı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Afrin'de terör mevzileri ateş altına alındı

Afrin'de terör mevzileri ateş altına alındı
Oltayla 9.5 kiloluk sinarit yakaladı

Oltayla 9.5 kiloluk sinarit yakaladı
Bomba yapamadan yakalandılar

Bomba yapamadan yakalandılar
Sefer görev emri nedir? E Devlet Sefer Görev Emri sorgulama

Sefer görev emri nedir? E Devlet Sefer Görev Emri sorgulama
Kırşehir CHP’den istifa eden 81 kişi AK Parti'ye geçti

Kırşehir CHP’den istifa eden 81 kişi AK Parti'ye geçti
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener içeri alınmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener içeri alınmadı
Camiden demir kapı ve pencere çaldı, kıskıvrak yakalandı

Camiden demir kapı ve pencere çaldı, kıskıvrak yakalandı
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
TSK'dan sınırda seyyar hastane

TSK'dan sınırda seyyar hastane
Küpeli Dağı'nda PKK operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Küpeli Dağı'nda PKK operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi