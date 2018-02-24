Azerbaycanlı gaziden Afrin’deki Mehmetçik’e destek

'TÜRK KARDEŞLERİM TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KESMEK İÇİN SAVAŞIYOR'

'AFRİN'E BUGÜN ÇAĞIRSALAR ORAYA DA GİDERİM'

Mine Bozkurt

Sosyal medyadaki videolu yayınıyla gündeme gelen gazi Musavi, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı’nı ziyaret ederek dua etti. Şehitliği ziyaret eden Kamil Musavi, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusunun ve halkının ne kadar güçlü olduğunun Afrin’deki mücadele ile bir kez daha ortaya konduğunu söyledi.Türk askerlerinin ölümüne savaştıklarını gördüğünü belirten Musavi, "Ben Türk askerlerinin vatanını ne çok sevdiğinin şahidi oldum. Türk halkı yenilmez, Türk halkını hiç kimse işgal edemez. Buraları şehitlikleri ziyaret ettiğimde bunu anladım. Türk askerleri Afrin’de teröristlere karşı savaşıyor. Türk kardeşlerim Afrin’de teröristlerin kökünü kesmek için savaşıyor." dedi.Çanakkale’deki şehitlikleri ziyaret etmeyi kendisine borç bildiğini anlatan Musavi, ziyaret sırasında çok duygulandığını ve gururlandığını dile getirdi.Musavi, "Türk askeri bu memlekete ziyan veren, topraklarına sokulmak isteyen, insanlarını mahvetmek isteyen teröristleri sağlam bırakmasın. Hepsini mahvetsinler. Ölümden korkmasınlar. Zaten korkmuyorlar. Bu şehit mezarları hepsi bunların örneğidir. Türk askerinin mertliği, Türk askerinin savaşa ölümüne girdiğinin örneğidir, bu mezarlar. Ben kardeşlerimin oradan zaferle dönmesini arzuluyorum.Beni Afrin’e bugün de çağırsalar, orada savaşa da girerim. Türk dünyada onun karşısına çıkan düşmanın hakkından gelebilecek durumdadır." ifadesini kullandı.