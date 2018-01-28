Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Azeri kızı Günel'den İbrahim Tatlıses'e ziyaret

Azeri şarkıcı Günel kendisini 13 yaşındayken keşfeden 'Manevi babam' dediği İbrahim Tatlıses’i İzmir'de ziyaret etti

28 Ocak 2018, Pazar 13:39
Azeri kızı Günel'den İbrahim Tatlıses'e ziyaret
Çok küçük yaşlarda adını İbrahim Tatlıses'in programına katılarak duyuran şarkıcı Günel, İbrahim Tatlıses'e yaptığı ziyareti Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

İzmir'de yaşamayan başlayan İbrahim Tatlıses'in yanına giden Günel o ana ait fotoğrafı şu notla paylaştı:

''YENİDEN HAYATI BAŞLATAN İNSAN''

''Hayatımda hayatı bana anlatan Atam. Yeniden hayatı başlatan insan. Tek benim değil herkesin sesi duygusu yüreğisin. Nasıl özlemişim nasıl özlenmişim. Ne şarkıların sözü yetti hasreti gidermeye ne sözler.

Sarıldık sımsıkı giderdik hasretimizi babalıkızlı dedi ki hayat güzel güzel kızım. Sanki hiç bitmemiş gibi gitmemiş gibi doya doya yad ettik geçmişimizi geleceğimizi.

12 yaşıma geri döndüm. Hayatımdaki en büyük değer ve saygımsın. Abim, manevi babamsın. Seviyorum seni. Sen hep gül, neşe dolu ol. Ağlamak bile yakışıyor sana dedin ya bana ciğerimi söktün diye sen Bize lazımsın hep de ol.''



Azeri şarkıcı Günel Birce Akalay'a benzemek için mi estetik yaptırdı?Azeri şarkıcı Günel Birce Akalay'a benzemek için mi estetik yaptırdı?


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Birkaç tahtam eksik olabilir ama huniyle gezmiyorum

Birkaç tahtam eksik olabilir ama huniyle gezmiyorum
Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs şimdilerde bakın nasıl gözüküyor!

Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs şimdilerde bakın nasıl gözüküyor!
İstanbullu Gelin 34. bölümde Aslı Enver, söylediği şarkıyla ekran başındakileri mest etti

İstanbullu Gelin 34. bölümde Aslı Enver, söylediği şarkıyla ekran başındakileri mest etti
Yeni Gelin dizisinin Nazgül Bozok'u Bahar Süer: Sert sahnelerde büyük haz duyuyorum

Yeni Gelin dizisinin Nazgül Bozok'u Bahar Süer: Sert sahnelerde büyük haz duyuyorum
Oyuncu Pelin Sönmez Cem Candar ile evlendi

Oyuncu Pelin Sönmez Cem Candar ile evlendi
Sıla ayrılık sonrası kendini alışverişe verdi

Sıla ayrılık sonrası kendini alışverişe verdi
Burak Hakkı'nın eski eşi ve yeni sevgilisi yan yana

Burak Hakkı'nın eski eşi ve yeni sevgilisi yan yana

Meryem Uzerli Türkiye’yi terk ediyor mu?

Meryem Uzerli Türkiye’yi terk ediyor mu?
Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Ünlü isimler Dudullu Postası'nın galasında buluştular

Ünlü isimler Dudullu Postası'nın galasında buluştular

Bülent Ersoy, yoğun bakımda tedavi görüyor

Bülent Ersoy, yoğun bakımda tedavi görüyor