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Azez’de Afrin’den göç ihtimaline karşı kamp hazırlanıyor

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Afrin’den göç ihtimaline arşı 50 bin kişiye kadar kamp alanı hazırlıklarını başladıklarını söyledi

Azez’de Afrin’den göç ihtimaline karşı kamp hazırlanıyor
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Azez’den geldiklerini ifade ederek, "Afrin’den muhtemel göçe karşı kamp kurabileceğimiz potansiyel yerleri dolaştık. Fırat kalkanı bölgesinde desteklediğimiz 10’larca kamp var. " dedi.


"CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAŞBAKANIMIZDAN ALDIĞIMIZ TALİMALARI GEREĞİNCE YAPIYORUZ"


Güllüoğlu, "Afrin Azez’e yakın olduğu için muhtemel bir göçün bu bölgeye geleceğini düşünerek hazırlık yapmaya başladık. Ama bunun kesin olabilecek şeyler değil, bizler Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan aldığımız talimatlar gereğince yapıyoruz. Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını Suriye’de karşılıyoruz. Sürecin ilerleyen dönemi için biz hazırlık yapıyoruz. Belki Suriye’de az bir hareket olacak, belki çok bir hareket olacak. 5-10 binlik bir hareketlilik için daha yukarıdaki hareketlilik için farklı arazilerin görüşmelerini yaptık. 50 bin kişilik için de daha az bir göç için de hazırlık yapıyoruz" dedi.
 


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