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Azez'de gazetecilere ateş açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı Azez’de takip eden Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Genel Müdürü Mehmet Akarca ile basın mensuplarına PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldı

Azez'de gazetecilere ateş açıldı
BYEGM Genel Müdürü Akarca, TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı takip etmek için Kilis’e gitti.


BURSEYA DAĞI'NA GEÇTİLER


Harekatı izleyen uluslararası basın mensupları ile bir araya gelen Akarca, basın mensupları ile birlikte terör örgütü PKK/PYD’nin roketli saldırısına hedef olan Çalık Camii’nde incelemelerde bulundu. Akarca ile uluslararası basın mensupları daha sonra Azez’deki Burseya Dağı’na geçti.


ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI


Henüz PKK/PYD terör örgütü mensuplarından temizlenemeyen bir bölgeden Akarca ile basın mensuplarının üzerine ateş açıldı. Hain saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. Akarca ile basın mensupları daha sonra güvenli bölgeye götürüldü.

(İHA)


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