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Azez'de hareketli dakikalar yaşanıyor: Canlı bomba kendini patlattı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, ilçeye sızmak isteyen terör örgütü DEAŞ'ın intihar bombacılarını yakaladı. Teröristlerin üzerlerindeki bombaları infilak ettirmesi ve çatışma sesleri Türkiye sınırından da duyuldu

19 Ocak 2018, Cuma 00:39
Azez'de hareketli dakikalar yaşanıyor: Canlı bomba kendini patlattı
ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) unsurları, Halep iline bağlı Azez ilçesinin girişinde Suçço köyünde bulunan bir kontrol noktasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kontrol sırasında kamyona yüklü su tankerlerinin kapaklarının açtırılması üzerine içinden çıkan 10 kişi kaçmaya başladı.


BOMBAYI İNFİLAK ETTİRDİ


ÖSO unsurlarının müdahalesi üzerine çıkan çatışmada üzerlerinde bomba yüklü yelekler bulunan 4 teröristten 3'ü öldürüldü, biri üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Yanlarında 10 yaşında bir çocuk bulunan 3 kadın ve 2 erkek teslim oldu.


3 İNTİHAR EYLEMCİSİ İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMİ


Kamyonda henüz kapakları açılmayan tankerlerden birinde 3 intihar eylemcisinin daha bulunduğundan şüpheleniliyor.
ÖSO unsurları, bomba patlatılması ihtimaline karşı aracın etrafında güvenlik önlemleri aldı.


PATLAMA SESİ  TÜRKİYE'DEN DUYULDU


ÖSO yetkilileri AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağ ele geçirilen şahısların ifadelerine göre teröristlerin DEAŞ mensupları olduğunu söyledi.

Teröristlerin üzerlerindeki bombaları infilak ettirmesi ve çatışma sesleri Türkiye sınırından da duyuldu. 

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