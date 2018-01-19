Azez'de hareketli dakikalar yaşanıyor: Canlı bomba kendini patlattı



BOMBAYI İNFİLAK ETTİRDİ



3 İNTİHAR EYLEMCİSİ İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMİ



PATLAMA SESİ TÜRKİYE'DEN DUYULDU

Son dakika... Türk askeri vurmaya başladı

Son dakika! Suriye'den çok sert ABD çıkışı

İdil Janet Demiray

ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) unsurları, Halep iline bağlı Azez ilçesinin girişinde Suçço köyünde bulunan bir kontrol noktasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kontrol sırasında kamyona yüklü su tankerlerinin kapaklarının açtırılması üzerine içinden çıkan 10 kişi kaçmaya başladı.ÖSO unsurlarının müdahalesi üzerine çıkan çatışmada üzerlerinde bomba yüklü yelekler bulunan 4 teröristten 3'ü öldürüldü, biri üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Yanlarında 10 yaşında bir çocuk bulunan 3 kadın ve 2 erkek teslim oldu.Kamyonda henüz kapakları açılmayan tankerlerden birinde 3 intihar eylemcisinin daha bulunduğundan şüpheleniliyor.ÖSO unsurları, bomba patlatılması ihtimaline karşı aracın etrafında güvenlik önlemleri aldı.ÖSO yetkilileri AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağ ele geçirilen şahısların ifadelerine göre teröristlerin DEAŞ mensupları olduğunu söyledi.Teröristlerin üzerlerindeki bombaları infilak ettirmesi ve çatışma sesleri Türkiye sınırından da duyuldu.