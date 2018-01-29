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Azez'e askeri araç sevkiyatı

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Azez'e askeri araç sevkiyatı
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden sevk edilen, mayına dayanıklı kirpi ve zırhlı personel taşıyıcı, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez bölgesine doğru hareket etti.

Sınır birliklerinden askeri konvoyun yanı sıra iş makineleri, vinç ve bayrak direklerinin yüklü olduğu tırlar da Azez'e doğru yola çıktı.

Bu arada Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın da bölgeye hareket ettiği görüldü.

AA


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