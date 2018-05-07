Aziz Behich Dünya Kupası'na katılıyor

Erdinç Şahin

'da düzenlenecek'yla mücadele edecek'nın aday kadrosu açıklandı. Buna göre'in belirlediği 32 kişilik kadroda Bursaspor'un başarılı savunmacısıde yer aldı.formasıyla bu sezon çıktığı 29 lig maçında 5 gol ve 2 asist kaydetti. Avustralya Milli Takımı'nda ise 19 maça çıkan tecrübeli oyuncunun 2 golü bulunuyor.Avustralya 9 Haziran'da Macaristan ile Budapeşte'de bir hazırlık maçı oynayacak. Avustralya'nın 32 kişilik aday kadrosu 14 Mayıs'ta 26 kişiye düşürülecek. Daha sonra 3 isim daha kadrodan çıkarılacak.