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Aziz Behich Dünya Kupası'na katılıyor

Bursaspor'un sol beki Aziz Behich, 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Avustralya'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Aziz Behich Dünya Kupası'na katılıyor
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fransa, Danimarka ve Peru'yla mücadele edecek Avustralya'nın aday kadrosu açıklandı. Buna göre Teknik Direktör Bert Van Marwijk'in belirlediği 32 kişilik kadroda Bursaspor'un başarılı savunmacısı Aziz Behich de yer aldı. 

Aziz, Bursaspor formasıyla bu sezon çıktığı 29 lig maçında 5 gol ve 2 asist kaydetti. Avustralya Milli Takımı'nda ise 19 maça çıkan tecrübeli oyuncunun 2 golü bulunuyor.

Avustralya 9 Haziran'da Macaristan ile Budapeşte'de bir hazırlık maçı oynayacak. Avustralya'nın 32 kişilik aday kadrosu 14 Mayıs'ta 26 kişiye düşürülecek. Daha sonra 3 isim daha kadrodan çıkarılacak.


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