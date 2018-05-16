Aziz Nikolaos Müzesi'nin eski bekçisi ölü bulundu
Antalya'nın Demre ilçesinde Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin ilk bekçisi 83 yaşındaki İbrahim Çöl evin çardağında ölü bulundu
Edinilen bilgiye göre, Demre’nin Gökyazı Mahallesi İlmek mevkiinde oturan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin ilk bekçisi 83 yaşındaki İbrahim Çöl, dün öğle saatlerinde komşuları tarafından evin çardağında boynundan iple asılı halde bulundu.
Yapılan incelemenin ardından İbrahim Çöl'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İHA