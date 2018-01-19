Aziz Sancar Nobel ödülünün replikasını Artuklu Üniversitesi'ne bağışladı

'BİZ DE YAPARIZ CESARETİ VERDİM'

Senim Tanay

vetarafındanReplika Takdim Töreni düzenlendi. Tören Nebil Özgentürk’ün yazıp yönettiği kısa filmin gösterilmesiyle başladı.2015 yılında İsveçli Tomas Lindahl ve ABD’li Paul Modrich ile birlikte DNA onarımının mekaniksel çalışması üzerine yaptığı çalışmalarla kazandığı ödülün orjinalini Anıtkabir’e bağışlayan Sancar, düzenlenen törenle kendisine verilen 3 replika ödülden birini Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağışladı."Nobel almak da güzel, Mardin Savur’da doktorluk yapmak da güzel" sözleri ile Mardinlilerin gönlünde taht kuran Sancar, geceye çalışmalarından dolayı katılamadığını belirterek kısa bir video ile teşekkür etti.Aziz Sancar, "Ben bu ödülü alarak ülkemin çocuklarına ilham ve 'Biz de yaparız' cesareti verdim" dedi.