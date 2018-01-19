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Aziz Sancar Nobel ödülünün replikasını Artuklu Üniversitesi'ne bağışladı

2015 yılında aldığı Nobel Kimya Ödülü ile Türkiye’yi gururlandıran bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar aldığı 3 replika ödülden birini Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağışladı. Törene katılamayan Aziz Sancar katılımcılara, gönderdiği video mesaj ile seslendi. Aziz Sancar, "Ben bu ödülü alarak ülkemin çocuklarına ilham ve 'Biz de yaparız' cesareti verdim" dedi

19 Ocak 2018, Cuma 10:05
Aziz Sancar Nobel ödülünün replikasını Artuklu Üniversitesi'ne bağışladı
Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) ve Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) tarafından Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü Replika Takdim Töreni düzenlendi. Tören Nebil Özgentürk’ün yazıp yönettiği kısa filmin gösterilmesiyle başladı.

2015 yılında İsveçli Tomas Lindahl ve ABD’li Paul Modrich ile birlikte DNA onarımının mekaniksel çalışması üzerine yaptığı çalışmalarla kazandığı ödülün orjinalini Anıtkabir’e bağışlayan Sancar, düzenlenen törenle kendisine verilen 3 replika ödülden birini Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağışladı.

'BİZ DE YAPARIZ CESARETİ VERDİM'

"Nobel almak da güzel, Mardin Savur’da doktorluk yapmak da güzel" sözleri ile Mardinlilerin gönlünde taht kuran Sancar, geceye çalışmalarından dolayı katılamadığını belirterek kısa bir video ile teşekkür etti.



Aziz Sancar, "Ben bu ödülü alarak ülkemin çocuklarına ilham ve 'Biz de yaparız' cesareti verdim" dedi.


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