Aziz Yıldırım 20. yıl gecesinde gözyaşlarını tutamadı



KONUŞMA SIRASINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



AZİZ YILDIRIM'A BÜYÜK DESTEK

İdil Janet Demiray

20 yılı geride bırakankendisi adınan düzenlenen gecede yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.Aziz Yıldırım için 20. yılın adına özel bir gece düzenledi. Bu özel gecede konuşma yapan Aziz Yıldırım geride kalan 20 yılla ilgili olarak bir konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı. Her defasında Fenerbahçe'ye bağlılığını ve hayatının Fenerbahçe olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık sürecini anlatırken gözyaşlarını tutamadı."20 yıl dile kolay değil. 66 yaşındayım hayatımın 3’te 1’ini bu kulübe adadım. Gece gündüz adadım amatörce adadım. Hiçbir maddi beklentim çıkarım olmadı. Tam tersine maddi kayıplarım çok olmuştur. Ama bundan hiçbir zaman rahatsız olmayacağım, olmayacağımı beyan ettiğim gibi bunun bana miras, sevda mirası olarak aileme kaldığım çok mutlu olduğumu tekrar tekrar söylüyorum.1998 yılından beri benimle beraber olan, beni destekleyen, desteklemeyen tüm Fenerbahceliler’e teşekkür ediyorum. İyi ki Fenerbahçelisiniz iyi ki hepimiz Fenerbahçeliyiz. Biz bir gün daha Fenerbahçeli yaşamak için hayata bağlandık ve gerekirse o 1 gün için bütün bir ömrümüzü gözden çıkardık.Taraftarlarla hep beraber bir sivil toplum örgütü yarattık. Türkiye’de sivil toplum örgütü denince artık ilk akla gelen Fenerbahçe spor kulübü ve camiası olacaktır. Ben bunu devletin büyüklerine de anlattım. Bu devletin ve bu ülkede yayayan insanların Fenerbahçe’ye bir teşekkür borcu vardır diye belirttim. Buradan da söylüyorum. 3 Temmuz 2011’de başlayan serüveninde ve sonraki yıllarda yaşadığımız olaylara karşı gösterdiği reaksiyon, 15 Temmuz’da Türkiye’de yapılmak istenen ihtilal, kalkışma değil sivil bir ihtilal yapılmasının, o süreçte Fenerbahçe’nin duruşuyla beraber insanlarımız o duruşa bakarak sokağa çıkarak belki de Türkiye Cumhuriyeti’nin kaybolacağı bir gecede Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden daha güçlü hale getirmiştir. Bunun için Fenerbahçe camiasına herkesin bir teşekkür borcu vardır.İfademi alan savcıya buradan sağ çıkarsam seni yaşatmayacağım dedim. Hakim duruşma sonrası bizden helallik istedi. Ben hakkımı helal etmediğimi söyledim. Cezaevinde ağlıyor şu an."Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım'a konuşma sırasında 20. yıl adına düzenlenen bu özel geceye katılanlar büyük destek verdi.(Hürriyet)