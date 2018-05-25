Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı, üyelerle bir araya gelerek herkesin merakla beklediği sorulara açıklık getirdi, “Transfer yaparız problem değil. Burada önemli olan Fenerbahçe’nin üzerine sürülen kara lekeyi kaldırmak ve bu lekeyi sürenlerle sonuna kadar mücadele etmek” dedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım seçim çalışmaları çerçevesinde üyelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Aziz Yıldırım önceki gün kongre üyelerine yaptığı konuşmada 3 Temmuz Kumpası’nın kulübe yaptığı ekonomik etki, mevcut ekonomik tablo ve seçilmesi durumunda yapılacak transferler ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım’ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

-Transfer yapacağız, biz geçen sezon 11 tane oyuncu aldık 20 tane de alırdık ama kulübü borçlandırarak alırdık. Her şartta bu parayı bulurduk. Ama önemli olan borçları zamanında ödeyebilmek. UEFA ile yaptığımız anlaşmaya uyduk. Tüm şartları yerine getirdik. Transfer yaparız problem değil. Ne lazımsa alırız. Burada önemli olan Fenerbahçe’nin üzerine sürülen kara lekeyi kaldırmak ve bu lekeyi sürenlerle sonuna kadar mücadele etmek.

- Benim ve arkadaşlarımın genel kurulda aldığı halka arz yetkisi var. Halka arz yapabiliriz. Ancak biz Fenerbahçe’nin aleyhine olacak diye halka arz bile yapmadık. 2010-11 sezonunda şampiyon olmadan önce “Yüzde 15 halka arz yapalım” önerisi geldi. O zaman 150 milyon dolar borcumuz vardı. Bizim hisse senedinin değeri ise 1.8 milyar dolardı. Yüzde 15 halka arzla birlikte 270 milyon dolar kulübün kasasına girecekti.

-Sezon sonu halka arz yapma kararı aldık. Çalışma yaptılar. Şampiyon olunca da bunu hemen gündeme getirdik. 270 milyon dolar alacaktık, buradan gelecek parayla borcu kapatacaktık. 120 milyon dolar da bankaya koyacaktık. Fenerbahçe’nin parası olacaktı bankada. Hem de borcumuz olmayacaktı. 3 Temmuz kumpas operasyonu olunca bu olmadı.