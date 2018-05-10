Aziz Yıldırım'a Şanlıurfa'da ciğer ziyafeti

Erdinç Şahin

finali maçında’da karşılaşacağımaçı öncesi bölge illerini ziyaret edenile buluştu.Vali Erin'le makamında görüşme yapan Aziz Yıldırım daha sonra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin davetlisi olarak ciğer yedikten sonra Diyarbakır'a hareket etti. Aziz Yıldırım, kendisine tespih hediye eden Başkan Ekinci'ye isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması ile karşılık verdi.