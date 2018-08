Aziz Yıldırım açtı ağzını yumdu gözünü

M. Ali şimdi ben kime soru soracağım (Kendisinden önce konuşan Mehmet Ali Aydınlar'ın kendi konuşmasını dinlemeden salonu terk etmesi üzerine), Mehmet ali beyi çağırın bu şeffaflık nedir onu soralım.



Şeffaflıktan bahsediliyor nedir bu? Fenerbahçe SPK’ya bağlı her şey inceleniyor, ne şeffaf olacak başka. Denetleme kurulu kulübü denetliyor. Ali Şen'e soruyor 'denetleme kurulu her şeyi denetlemez mi'?



Şimdi ben 1998'de başkan oldum. Aydınlar diyor ki, Aziz Yıldırım başkan olurken geldi kredi istedi, ben geldiğimde stad yapılacaktı. Sayın Ali Şen para toplamıştı, bankadan para alınacaktı zengin Fenerliler para verecekti. Genel kurulda toplandık yetki istedim ve ben stadı yaptım.

Sayın Ali Şen bana geldi Fenerbahçe’nin borcu ödenir dedi siz köklü ödeme yapacaksınız. 6 milyon dolar çuvalın içinde getirdim Tamer beye teslim ettim ama ben o parayı geri alamadım. Ben nasıl geldim en iyi bilen Ali Şen'dir. Sayın Ali Şen benim kulübü aldığımda kulüp artı mı ekside miydi. Sayın başkan konuşalım hepimiz her şeyi bilelim.

Ali Şen: 1998 Fenerbahçe kulübünün borçlarını 16 milyon dolardı biz kulübü 1998 15 Şubat’ta defterlerde belli olan borç 5 milyon civarındaydı. Aziz Yıldırım’ın mali desteğine en çok ben alkışladım. Bir bütünlük olsun bu kongrede

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe Spor Kulübü başkanına hakaret edeni affetmem.



Benim kulübü aldığım tarihte Fenerbahçe'nin varlığı 5'se 75 borcu vardı. Aydınlar gitmeseydi 460 trilyon Fenerbahçe’nin borcu var 500 diyorum üstüne çıkarsa ben ödeyeceğim, her şeyimi satacağım ve ödeyeceğim. Ben divana taahhüt ediyorum. Aydınlar da gelsin söylesin de göreyim.



Faruk Ilgaz’ı yeni yer yaptığımızda her çıktığında teşekkür ederdi ben betondan anlarım bunu yaptım. Türkiye'de kaç takımda böyle salon var, karalamayın destek olun. Fenerbahçe bir çöpü yoktu, salonu, stadı, topuk yaylası var. Siz ne yapacaksınız gelin anlatın, 5 yıldızlı takım yapacağım bilmem ne öyle lafla olmaz gelin burada anlatın. Dünyanın 5 kulübü olacağız diyorsun bütçesi ne kadar biliyor musun. Gelin burada anlatın. Her insan herkesle barışık olabilir mi o zaman yaşam olmaz.



Dün M. Ali bey adına üzüldüm, sen şunu yapmadın ben yapacağım, şunları eksik yaptın, ben yapacağım deseydin keşke, bu kongrenin tek amacı var Recep Özcan diye bir şahıs gidip bizim adımıza dilekçe verdi şike yaptılar dedi. Ayıp Fenerbahçe’yi mahkemeklere taşıdınız. Kayyum atıyolar 3 kişiden birinin haberi yok. Recep Özcan benden dilekçeyi geri çekmek için 3 milyon dolar para istedi.



Doğum günümde bana yaptığınız jestten dolayı teşekkür ediyorum ama asıl Fenerbahçe bugün yeniden doğdu. Dün Aydınlar'a sordum 2010-2011 şampiyonu kim diye, cevap verdi. Şimdi soruyorum Fenerbahçe şike yaptı mı? Biz şike yapmadık ilk gün her yerde söyledik, mahkemelerde Silivri'de Metris'te söyledik, Aydınlar da Ali Şen de gediğinde söyledim biz şike yapmadık. Bu başka bir davadır dedik. Fenerbahçe'yi UEFA'da savunduk.



İlk sene dedi ki bizi neden almadınız, adamlar şu nu söyledi sizin Federasyonunuz gerekli belgeyi göndermedi. Siz gelseydiniz alacaktık.



Sayın Şenes Erzik yazıyı UEFA’nın sitesine koydurdu. UEFA senin yazdıklarından sonra seni affeder mi?



1- Fenerbahçe CAS'taki davasını çekecek

2- Müfettiş Fenerbahçe’ye ceza vermeyecek şekilde rapor düzenleyecek



Şimdi bir konuya açıklık getireyim, herkes diyor ki Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın ben hiç bir gün kurullardan birine talimat verdim mi?



Galatasaray başkanı beyanat veriyor Fenerbahçe maçına Mehmet Ali bey gelirse gelecekmiş. Yok artık gelemez protokole gelir



Mehmet Ali Bey iyi biri ama maalesef Galatasaraylılarla çalıştı hep yanlış yönlendirildi.



Futbolda 5 kez şampiyon oldu. Aydınlar döneminde 1 şampiyonluk gördü Aydınlar. O da Ali Şen döneminde. Sayın Mehmet Ali beye sorabiliyorum Fenerbahçe spor kulübünde hisseleri % 49'a kadar açar mı.



Sadettin Saran meselesine gelelim. Diyor ki Aziz Yıldırım benden korkar, boyundan dolayı diyor sanırım. 2010-2011 yılı Brezilyaya gittik Wanshington'u transfere gittik, önce 500 bin dolar dediler sonra bir anda 1.5 milyon dediler.



500'ü menejere gitmiş meğer diğer 500 başkasınaymış meğer. Brezilya'ya gittik Sao Pauolo’ya Saran koluma girdi başkan gidelim bizi döverler burda dedi korkarım ben dedi.



Ben şimdi acıbademe gidip hesapları kafama göre alabilir miyim ya, bu kulübün de bir gizliliği var. Aziz Yıldırım olarak bir tane imzamı getirin istediğiniziş yaparım. Ne imzaladıysam Fenerbahçe Kulübü başkanı olarak imzalıyorum Geldiğimde maaşlar geç ödeniyordu. Ama şimdi tüm ödemeler zamanında ödeniyor. İnşallah bizden sonra da bu devam eder



Bu kongre bizim için olağan bir kongre değil, mahkeme bir karar alarak sizlerin sorgulaması üzerine buraya geldik. Kongrenin camiaya hayırlı olmasını diliyorum Bu akşam futbol takımına başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İstediğiniz adaya oy verin ama Fenerbahçeye sahip çıkın. Hepinize teşekkür ederim