Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"TESLİM OLMADIK"

20 senelik bir başkanlık sürecinde siyasi bir olayı kulübe taşımadım. 3 Temmuz'da ben eğer teslim olsaydım, mücadele edebilir miydik? Edemezdik... Bu sene şampiyonluğa oynayabilecek bir takım oluşturacağız.

"KENDİ DÖNEMİ İÇİN"

Ali Bey'in sunduğu paket kendi dönemi idare etmek için. Borçları kapatmak için bir şey söylemiyor. Fenerbahçe'nin 400 milyon euro borcu var. Diğer kulüplerin bu rakamın iki katı borcu var. Biz 222 milyon dolar bankalardan borçlanarak amatör branşlara yatırım yaptık.

Gebze'de arazi aldık. Orada 12 sahadan fazla saha yapılacak. Bütün Fenerbahçe, Gebze'ye yerleşecek.

"TÜM HESAPLARIMIZI YAPMIŞTIK AMA..."

Benim başkanlık dönemimde 6 birincilik 9 ikinciliğimiz var. Bütün hesaplarımızı yapmıştık. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kuruyorduk. Ama bizim 3 Temmuz gibi bir sürecimiz var.

"ALİ'Yİ SEVİYORUM"

Ali Koç aday oldu. Ali'yi seviyorum, bir problemim yok. Fenerbahçe tüzüğünde Fenerbahçeliysen, aidatını yatırıyorsan aday olabilirsin yazıyor. Ali Koç da aday olma hakkını kullanıyor.

"KİMSEYİ ÜYE YAPMADIM"

Ben geldiğimde 6 bin üye vardı. Ben geldikten sonra 15-16 bine yükseldi. Ben gidip üye yapmadım kimseyi. Onlar geldiler üye oldular. 26 bin üye gelecek oyunu kullanacak. Kim gelirse saygı göstereceğiz.

"FUTBOLDA DA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fenerbahçe, Türkiye'de amatörlüğün bitmediğini gösterdi. Futbolda da takımı şampiyon yapacağız. Ali Bey'in endişeleri olabilir ama seçim zamanında bu endişeleri gidecektir. Son sözüm de 'Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe'