Aziz Yıldırım: Ben gelmeden önce takım neredeyse küme düşüyordu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, A Spor’da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, "Ben gelmeden önce takım kümede averajla kaldı. Küme düşüyordu neredeyse. Bizim zamanımızda az şampiyon olduk. Neden az peki? 2006’da Denizli maçı, Rize’deki kurşunlanma olayı. Böyle 4 şampiyonluk gitti. Bunların hepsini koyduğunuz zaman futbolda çok başarısız diyemeyiz aslında" dedi.

'İYİ VE KÖTÜ GÜNLER YAŞADIM'

Türkiye’de amatör sporları sevdiren başkan olduğunu aktaran Yıldırım, "Ben 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yaptım. İyi ve kötü günler yaşadım. Voleybolda ve basketbolda Avrupa şampiyonlukları yaşattık. Atletizmde Ramil Guliyev’i 7 senelik çalışmanın ardından, Bolt’tan sonraki şampiyon yaptık. Kim bu adam dediler. Masa tenisinde, kürekte şampiyonluklar kazandık. Tüm amatör şubelerde başarılı olduk. Türkiye’de amatör sporu ben sevdirdim. Ben ortaya çıkarttım. Fenerbahçe gibi dünyada amatör şubelerde başarı yakalayan, bütçe ayıran var mı? 400 milyon Euro borcumuz var diyoruz. Bu borcun 222 milyon Euro’su amatör şubelerden" dedi.

'29 BİN TARAFTAR ORTALAMASI'

"Taraftarın istediği futbolu sahaya yansıtamadığımız için tribünlerimiz dolmadı. Bir oyun sistemi kurulmaya çalışılıyor. Bunu Aykut Kocaman, 2011’de kurmuştu. O takım takviye yapılarak Türkiye’yi domine edecekti. 3 Temmuz’dan sonra o takım bozuldu. Tüm futbolcular takımdan ayrıldı. Gidenlerin yeri hemen dolmadı. Ben gelmeden önce Fenerbahçe tribünleri hiç dolmuyordu. İyice bakın. 25 bin kapasitesi vardı stadın en fazla 15 bin oluyor. Biz 50 bine çıkarttık stadı. En iyi zamanımızda bile 30-35 bin kişiye oynadık. Kimse diyemez ki her maçı 50 bin kişiye karşı oynadık diye. Sezonu 29 bin taraftar ortalaması ile bitirdik. Galatasaray’ın stadı neden doldu bu sezon? İç sahadaki performansından dolayı. Biz de içerideki maçları kazansaydık bizim de stadımız dolardı. Şampiyon olmak istiyorsanız içerideki 17 maçın 16’sını kazanmanız gerekiyor zaten."

'TAKVİYE YAPMAMIZ LAZIM'

Takımada takviyeye ihtiyaç olduğunu aktaran Başkan Yıldırım, "Takıma daha fazla takviye yapıp, güçlendirmek gerekiyor. İç sahada da kazanmaya başlarsak taraftarların takımlarına sahip çıkacağını düşünüyorum. Takviye yapmamız lazım. 3 Haziran’ı geçeceğiz önce. 4 Haziran’da da Aykut hoca ile oturur konuşuruz. Biz bir şeyler anlatacağız, o da anlatacak. Hücum eden, çok gol atan, az gol yiyen bir takım oluşturmasını isteyeceğiz. O da ben böyle yapmam demeyecektir herhalde. Fikirlerimiz bir yerde ortak noktada buluşuyorsa sorun yok demektir. 4-5 oyuncu transfer takviyesi yapacağız. Hazırlıkları yapıyoruz ama detayları veremem tabii. Bir altyapı hocası ile anlaştık. Kendisi Dünya Kupası’na gidecek. O yüzden ismini açıklayamıyoruz" şeklinde konuştu.

İSTANBUL (İHA)