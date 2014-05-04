'Aziz Yıldırım cezaevine girmesin'

Röportaj: Derya YALÇIN

-Dilber Abla, hafta sonu Fenerbahçe-Çaykur Rize maçındaydım. Futbolcuların ve taraftarın senin parçayla coştuğundan haberin var mı?



Duydum, duydum ve çok hoşuma gitti. Gurur duydum. Hele o zenci çocuğun yere çökmesi...

-Hııı, Musa Sow. Şarkıyı da yabancı futbolcular ezberlemiş sanki.

Ne ezberi, düpedüz okuyorlar. Hani o saçı şey çocuğun (Meireles’den söz ediyor) dudaklarını oynatmasından anladım. Ne güzel, yabancılar Türkçe şarkıyla, ‘Akşama Geleceğim’ ile coşuyor. Daha ne olsun anam babam. O şarkı, Sırrı Süreyya Önder’in ‘Beynelmilel’ filmi için bulduğu parçaydı.

- Şarkının bazı sözlerini değiştirmişler ama.

Olsun. Neticeye bak.

-Nasıl haberin oldu maçtan?

Ben canlı yayındaydım. Programdan çıkınca çoluk-çocuk, torunlar hepsi aramış. “Anaaaa, yabancı topçular bile senin şarkıyı, söyleyip oynadılar, yerlere yattılar” dediler. Pek sevinmişler. Ben de “Ohhhh, sefaları olsun, ben adamı öyle oynatırım. Şampiyon kupası hayırlı olsun Fenerbahçe’ye ve Türkiye’ye” dedim.

“Türkiyemiz hürdür”

-Bakalım YouTube’dan diyeceğim ama yasaklı. Yasaklara ne diyorsun?

Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmaz. Bizim Türkiyemiz hürdür. Öbür memleketleri görüyoruz. Allah ülkemizi nazardan saklasın.

-Ailen hangi takımı tutuyor?

Alayı Fenerli.

-Kaç torun var?

Allah ömür versin; yirmi tane.

-Sen hangi takımı tutuyorsun?

Galatasaraylıyım.

-Fenerbahçe’ye mesajın var mı?

Kutlamaya davet ederlerse seve seve gidip okurum. Sporcular eşlik ederlerse şeref duyarım. Güzel bir koro yaparız.

-Fenerbahçe’ye verilen ‘sadece kadın ve çocuk taraftar’ cezasına ne diyorsun?

Kadınlar ceza mı sence? Aslında kadınların her şeye elinin uzandığını bilmiyorlar. Kabullenemiyorlar. Kadının el atmadığı dal kırılır.

“Statta söylemeyi çok isterim”



-Henüz kutlama töreni yapılmadı. Bunun için davet alsan, statta sözleri değiştirerek canlı okur musun?

Öf öffff, hem de nasıl. Bu şampiyonluğa yakışır. Türkiye’de yer yerinden oynar.

-Giyer misin Galatasaraylı taraftarlığınla Fenerbahçe forması?

Giyerim bacı. Niye giymeyeyim ki! Onların şampiyonluğu. Benim parçayı seçip şeref vermişler. Sağolsunlar.

-Dilber Abla, ben sana Fenerbahçe tişörtü aldım Fenerium’dan. Bak!

Yaşa beee!!! Canım benim. Bak önüne isim yazdırman iyi olmuş. Aferin. Ben seyirciye arkamı dönmem, yakışık almaz.

‘CEZAYI KABUL EDEMİYORUM’

-Biliyorsun değil mi? Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tekrar cezaevine girebilir. Ne düşünüyorsun?

Türkiye Cumhuriyeti’ne, halka, insanlara yararlıysa, yaratıcı bir insansa bu cezayı kabul etmiyorum! İçeri girmesin diye dua ediyorum. İnsanlığa, memlekete faydalı adamları cezaevine koyarken iyice düşünsünler. Sadece Aziz Başkan’ı kastetmiyorum.

-Ama ceza onandı. AYM’ye başvuruldu, dava tekrar görülsün isteniyor.

Bak canım. Bunlar doktor. Cerrah bunlar. Doktoru içeri tıkarsan hastalar ne olacak?

“Şike ne İbrahim?”

-‘Şike davası’ deniyor. Şike ne oluyor be İbrahim?

İbrahim Bey: Yaa işte “Para verip maç aldı falan” deniyor. Hııı... Eee cinayet değil ki bu!

-Ne olacak peki?

Suçlu bile olsa affetsinler kardeşim. Bu adam ne yapmış? Adam mı öldürdü, hırsızlık mı yaptı?! Zaten yattı, çıktı. Tamam işte, daha ne?

-Sen Galatasaraylı kimliğinle mi böyle söylüyorsun?

Aynen. Galatasaraylı Dilber Ana kimliğimle... Çünkü açık görüşlüyüm. Başkan hapse girerse Türkiye’nin morali bozulur diye düşünüyorum.

-“Taraf değil taraftarım” diyorsun.



Aynennnn. Bak, Başkan’ın hapis olmasına aynen bundan karşıyım işte.

"BİR ADAM İÇERİ GİRERSE YAKINLARI DA GİRMİŞ OLUR"

-Sen de cezaevinde yattın değil mi?

Evet. Çok uzun yıllar önce. Almanya’da... Hatırlamak ve konuşmak istemiyorum. Nedenini merak eden varsa, girsin internete, baksın.

-Sen cezaevi dekorunda ‘Kader Mahkumları’ diye bir program yapıyorsun. Mahkum yakınlarının psikolojisi nasıldır?

Bak, bir adam içeri girerse, yakınları da girmiş gibi olur. İçerdeki kadar etkiler dışardakini de.

‘HAYATIM FİLM OLACAK’

-Bir duyum aldım: BKM’nin patronu Necati Akpınar senin hayatını film yapmak istiyormuş. Doğru mu?

Evet. Güldür Güldür Show’a çıktıktan sonra hepten gündeme geldi.

-Hayatının filme alınması sırasında seni en çok ne hüzünlendirir?

Çocukluğum. Yaşamadım ki. 13 yaşımda evlendim. İbrahim benim ikinci kocam.

-Peki ne mutlu eder?

18 yaş sonrası. Çünkü sanat hayatına atıldım, sahneye çıktım.

-İçki içer misin?

Asla tadını bilmem. Ama içene de karışmam.

-İbadet ediyor musun?

Sağlık elvermediğinden oruç tutamıyorum. İbadet gizli olur. Seccadeyi kolumun altına alıp “Nerde namaz kılayım” da demem. Namaz kılan, nerede kılınacağını bilir!

“EVLATLARIM İÇİN DÜNYAYI YAKARIM"

-‘Hayat Sana Güzel’ filminde oynuyorsun. Nasıl bir roldesin?

Satı Ana.

-Satı Ana çok fena. Sende var mı o gaddarlık?

Yooo olamaz öyle. Ben evlatlarım için dünyayı yakarım.

-Nasıl adapte oldun role?

Valla ben senaryodaki lafları bile söylemedim.

-Doğaçlama mı?

Hııı, doğal laflarımı söyledim.

(03.05.2014 tarihli Cumartesi Postası ekinden alınmıştır.)