Aziz Yıldırım CNN Türk'e konuk oluyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaklaşan seçim öncesinde CNN Türk'ün konuğu oluyor.

28 Mayıs 2018, Pazartesi 16:39
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Fenerbahçe'de tarihi seçim tarihi yaklaşıyor. Sarı-Lacivertlilerde başkanlığını sürdürmeyi planlayan Aziz Yıldırım, merak edilen sorulara açıklık getirecek.

Çarşamba günü Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım saat 21:00’de CNN Türk’ün canlı yayın konuğu oluyor.

Programın moderatörlüğünü Cem Yılmaz yapacak. Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan ve Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ise soruları soracak.

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