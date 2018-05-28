Fenerbahçe'de tarihi seçim tarihi yaklaşıyor. Sarı-Lacivertlilerde başkanlığını sürdürmeyi planlayan Aziz Yıldırım, merak edilen sorulara açıklık getirecek.

Çarşamba günü Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım saat 21:00’de CNN Türk’ün canlı yayın konuğu oluyor.

Programın moderatörlüğünü Cem Yılmaz yapacak. Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan ve Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ise soruları soracak.