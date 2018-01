Aziz Yıldırım'dan '3 Temmuz' açıklaması

'HERKES ÇOK HEYECANLI'



Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, Genel Koordinatör Tamer Yelkovan ve Hedef 1 Milyon Üye Proje Koordinatörü Ece Köprek'in katılımlarıyla kulüp ve temsilci üyelerle yapılan görüşmeler sonrasında kurulan Fenerbahçe Spor Kulübü Komiteleri 1. Çalıştayı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.Açılış konuşmasını Asbaşkan Şekip Mosturoğlu yaparken, 'Hoş geldiniz. Burası Fenerbahçelilerin evidir. İyi ki varsınız. Bu komite çalışmaları çok daha derin ve ciddi düşünülüp tasarlanmış yaklaşık bir yıldır da üzerinde çalışıyoruz.Uzun bir çalışma döneminden kaynaklı bir eser bizim için.2017'nin son 3 ayında üyelerimizle yaptığımız toplantılarda bu fikri açıkladığımızda şunu gördük; herkes çok heyecanlı. Herkes Fenerbahçe'nin sosyal ve günlük hayattaki aktivitelerinde görev almak istiyor ve Fenerbahçe'yi sadece spor kulübü olarak görmüyorlar.Her birinin ciddi bir birikimi var ve bunu gönüllü olarak kulübümüzle paylaşmak istiyorlar. Biz de böyle bir heyecanı ertelemek istemedik. Burada komitelerimiz tanıtılacak ve çalışma esasları hakkında bilgiler verilecek. Komitelerin devamlılığı sizlerin sahip çıkmasıyla olacak. Bu bir yönetim değil, kulüp projesidir. Özellikle Türkiye'de ilk defa bu çalışma yapılıyor. Öncü olduğumuz için de mutluyuz' şeklinde konuştu.Şekip Mosturoğlu'nun ardından kürsüye gelen Hedef 1 Milyon Üye Proje Koordinatörü Ece Köprek ise uzun ve ciddi bir çalışma sürecinin ardından oluşturulan komitelerin fikir alışverişleri sonrasında kurulduğunu ifade etti.Ardından söz alan Başkan Aziz Yıldırım komite çalıştayı, 3 Temmuz ve Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili konulara değindi. Başkan Aziz Yıldırırm, 'Belki uzun yıllar önce başlatmamız gereken bir olayı bugün başlatmış bulunuyoruz. Bundan dolayı hepinizin verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.İnşallah bugün heyecanla başlayan bu konu, heyecanla devam eder. Önce belki istekli başlanan konu belli bir noktadan sonra sıkıcı olmaya başlar ama sonra yine ilk heyecanı duymaya başlarız. Bu komitelerde, bazen yönetimlerin göremediği olaylarda onlara yol gösterme şeklinde çalışmalar yapılmasını arzu ederim.Bundan dolayı bu komitelerde görev alacak arkadaşların bütün sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tamamen sizlerin yapacağı çalışmaya göre yönetimler yol haritasını çıkaracaktır.Bundan dolayı sizlere büyük bir görev düşüyor. Bizlere düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Bu komiteler ilerideki yönetimlere de yol gösterecektir. Katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum.Buradaki insanlar 3 Temmuz tarihini yaşamışlardır. Bunu iyi idrak etmek lazım. Sizler; Bağdat Caddesi'nde, Anıtkabir'de, Metris'te, Silivri'de bir görev, Fenerbahçe'ye bir hizmet kabul ederek bizlere sahip çıktınız.Bizler ömür boyunca bunları unutma gibi bir lüksü olamaz. Bizler her zaman bunları hatırlayacağız. Sizler o dönemlerde sahip çıkmasaydınız belki bizler yapılan baskıların karşısında susacak ve konuşmayacaktık. Belki kaderimize boyun eğecektik. Ama sizlerin sayesinde ben ve arkadaşlarım Silivri'de dimdik durduk.O duruşla beraber Türkiye'de halkın sivil toplum örgütü olarak nasıl hareket etmesi gerektiğini Türkiye'ye ve dünyaya gösterdiniz. Kadınların 50 bin kişinin statta olması, o kadar yakınının da dışarıda kalması Fenerbahçe'ye sahip çıkılmasını bütün dünya görmüştür. Bunlardan dolayı sizlere müteşekkiriz. Daha çok şeyler söylenebilir.Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun hareket etme mecburiyetimiz var. Eğitimde de öyle. Fenerbahçe Üniversitesi'ndeki ilk kuruluş amacımız da Atatürk ilkelerine göre eğitim vermek. Vakıf üniversitesi olan bu üniversitemizi kar amaçlı kurmuyoruz. Atatürkçü gençleri yetiştirmek ve gelecekte bu ülkenin idaresine katkısını sağlayacak bir eğitim programıyla çalışmalar yapacağız.Bu üniversiteye de katkılarınız olabilir. Çünkü biz daha önce üniversite kurmadık. Sayın Vefa Bey'in başkanlığında yapılan bu çalışmalarda arzu edenler her türlü görevi almak için gelebilir ve görev alabilirler.Hepinize teşekkür ediyorum. Emeği geçen Sayın Şekip beye ve Ece hanıma ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hepimiz Fenerbahçeliyiz" diye konuştu.