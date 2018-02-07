Aziz Yıldırım'dan Ali Koç gibi liste!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
haziran ayında yapılacak seçimde net olarak stratejisini belirledi.
Aziz Yıldırım,
rakibi Ali Koç
karşısında seçimi kazanmak için mali açıdan çok güçlü bir yönetim kurmayı planlıyor. Şu anki yönetimde mali anlamda elini taşın altına sokan herhangi bir isim bulunmaması nedeniyle Başkan, yeni oluşturacağı yönetim kurulunda mali anlamda kulübe katkı sağlayacak isimleri kadrosuna dahil edecek.
Başkan Yıldırım, İlhan Ekşioğlu
ve Şekip Mosturoğlu
dışında yönetim kurulu listesini değiştirmeyi planlıyor. Mosturoğlu, yönetimde Hukuk işleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu
olarak görev yapıyor. Ekşioğlu ise şu anki yönetimde Asbaşkanlık gibi önemli bi görevi sürdürüyor.
TEMELLİ, ALİ KOÇ’UN LİSTESİNDE
Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in haberine göre; Yıldırım’ın yeni oluşturacağı yönetim kurulu listesinde iş dünyasından önemli isimlerin bulunması bekleniyor. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım
, kardeşi Ali Yıldırım
’ı yeniden listeye alıp almama konusunda ise kararsız. Mevcut yönetimde yer alan ve son yaptığı ‘Yetiştirme taraftar’ açıklaması ile tepkilere neden olan Mahmut Uslu
’nun Yıldırım’ın listesinde yer almayacağı da öğrenildi.
Şu an yönetimde yer alan Ömer Temelli
ve Ozan Balaban
’ın Ali Koç’un listesinde yer alacağı konuşuluyor. Balaban, Yıldırım’ın yönetiminde Fenerium, Dış ilişkiler ve Basket Şube sorumluğu gibi önemli görevleri üstleniyor. Temelli ise Tesisler ve Fenercell’den sorumlu idareci olarak görev yapıyor.
AYDINLAR’LA DA BARIŞ SAĞLANDI
Yıldırım’ın Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Mithat Yenigün
’e de yeni dönemde görev vermeyeceği vurgulandı. Aziz Yıldırım, kritik seçim öncesi önemli adımlar da attı. Yıldırım, uzun süredir sorunlar yaşadığı işadamı Mehmet Ali Aydınlar ve Sarı-Lacivert takımının önemli taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler
ile barıştı. Bilindiği gibi Aydınlar, forma sponsoru olarak Fenerbahçe’nin kasasına toplamda 50 milyon dolar gibi bir rakamın girmesini sağlamıştı, Fenerbahçe
bu anlaşma sonrası UEFA
’nın mali denetiminde elini güçlendirmişti.
Erdinç Şahin