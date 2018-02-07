Aziz Yıldırım'dan Ali Koç gibi liste!

TEMELLİ, ALİ KOÇ’UN LİSTESİNDE

AYDINLAR’LA DA BARIŞ SAĞLANDI

Erdinç Şahin

haziran ayında yapılacak seçimde net olarak stratejisini belirledi.rakibikarşısında seçimi kazanmak için mali açıdan çok güçlü bir yönetim kurmayı planlıyor. Şu anki yönetimde mali anlamda elini taşın altına sokan herhangi bir isim bulunmaması nedeniyle Başkan, yeni oluşturacağı yönetim kurulunda mali anlamda kulübe katkı sağlayacak isimleri kadrosuna dahil edecek.Başkan Yıldırım,vedışında yönetim kurulu listesini değiştirmeyi planlıyor. Mosturoğlu, yönetimdeolarak görev yapıyor. Ekşioğlu ise şu anki yönetimde Asbaşkanlık gibi önemli bi görevi sürdürüyor.Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in haberine göre; Yıldırım’ın yeni oluşturacağı yönetim kurulu listesinde iş dünyasından önemli isimlerin bulunması bekleniyor., kardeşi’ı yeniden listeye alıp almama konusunda ise kararsız. Mevcut yönetimde yer alan ve son yaptığı ‘Yetiştirme taraftar’ açıklaması ile tepkilere neden olan’nun Yıldırım’ın listesinde yer almayacağı da öğrenildi.Şu an yönetimde yer alanve’ın Ali Koç’un listesinde yer alacağı konuşuluyor. Balaban, Yıldırım’ın yönetiminde Fenerium, Dış ilişkiler ve Basket Şube sorumluğu gibi önemli görevleri üstleniyor. Temelli ise Tesisler ve Fenercell’den sorumlu idareci olarak görev yapıyor.Yıldırım’ın Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen’e de yeni dönemde görev vermeyeceği vurgulandı. Aziz Yıldırım, kritik seçim öncesi önemli adımlar da attı. Yıldırım, uzun süredir sorunlar yaşadığı işadamı Mehmet Ali Aydınlar ve Sarı-Lacivert takımının önemli taraftar gruplarından Gençile barıştı. Bilindiği gibi Aydınlar, forma sponsoru olarak Fenerbahçe’nin kasasına toplamda 50 milyon dolar gibi bir rakamın girmesini sağlamıştı,bu anlaşma sonrası’nın mali denetiminde elini güçlendirmişti.