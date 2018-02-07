Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç gibi liste!

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, seçimdeki rakibi Ali Koç karşısında zafer elde etmek için kulübe mali destek sağlayacak isimleri yeni yönetimine almayı planlıyor. Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu dışında bütün yönetimini değiştirecek.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç gibi liste!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım haziran ayında yapılacak seçimde net olarak stratejisini belirledi.

Aziz Yıldırım, rakibi Ali Koç karşısında seçimi kazanmak için mali açıdan çok güçlü bir yönetim kurmayı planlıyor. Şu anki yönetimde mali anlamda elini taşın altına sokan herhangi bir isim bulunmaması nedeniyle Başkan, yeni oluşturacağı yönetim kurulunda mali anlamda kulübe katkı sağlayacak isimleri kadrosuna dahil edecek.

Başkan Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu dışında yönetim kurulu listesini değiştirmeyi planlıyor. Mosturoğlu, yönetimde Hukuk işleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapıyor. Ekşioğlu ise şu anki yönetimde Asbaşkanlık gibi önemli bi görevi sürdürüyor.    
 

TEMELLİ, ALİ KOÇ’UN LİSTESİNDE


Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in haberine göre; Yıldırım’ın yeni oluşturacağı yönetim kurulu listesinde iş dünyasından önemli isimlerin bulunması bekleniyor. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım’ı yeniden listeye alıp almama konusunda ise kararsız. Mevcut yönetimde yer alan ve son yaptığı ‘Yetiştirme taraftar’ açıklaması ile tepkilere neden olan Mahmut Uslu’nun Yıldırım’ın listesinde yer almayacağı da öğrenildi.

Şu an yönetimde yer alan Ömer Temelli ve Ozan Balaban’ın Ali Koç’un listesinde yer alacağı konuşuluyor. Balaban, Yıldırım’ın yönetiminde Fenerium, Dış ilişkiler ve Basket Şube sorumluğu gibi önemli görevleri üstleniyor. Temelli ise Tesisler ve Fenercell’den sorumlu idareci olarak görev yapıyor. 
 

AYDINLAR’LA DA BARIŞ SAĞLANDI


Yıldırım’ın Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Mithat Yenigün’e de yeni dönemde görev vermeyeceği vurgulandı. Aziz Yıldırım, kritik seçim öncesi önemli adımlar da attı. Yıldırım, uzun süredir sorunlar yaşadığı işadamı Mehmet Ali Aydınlar ve Sarı-Lacivert takımının önemli taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler ile barıştı. Bilindiği gibi Aydınlar, forma sponsoru olarak Fenerbahçe’nin kasasına toplamda 50 milyon dolar gibi bir rakamın girmesini sağlamıştı, Fenerbahçe bu anlaşma sonrası UEFA’nın mali denetiminde elini güçlendirmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fenerbahçe'de Giuliano Başakşehir maçında oynayacak

Fenerbahçe'de Giuliano Başakşehir maçında oynayacak
Galatasaray'da Sneijder şoku! Babasına 200 bin Euro...

Galatasaray'da Sneijder şoku! Babasına 200 bin Euro...
Her yerde aranan kayıp Ecem Balcı için Çarşı Grubu da devrede!

Her yerde aranan kayıp Ecem Balcı için Çarşı Grubu da devrede!
Survivor 2018 yarışmacılarının son paylaşımları

Survivor 2018 yarışmacılarının son paylaşımları
Şenol Güneş'ten açıklamalar

Şenol Güneş'ten açıklamalar
Ümit Özat: Ayı Ümit diye bağırıyorlar. Ayı asil bir hayvandır

Ümit Özat: Ayı Ümit diye bağırıyorlar. Ayı asil bir hayvandır
Marsilya'dan gol yağmuru

Marsilya'dan gol yağmuru
Fenerbahçe kupa hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe kupa hazırlıklarını tamamladı
Gençlerbirliği - Beşiktaş (Maç özeti)

Gençlerbirliği - Beşiktaş (Maç özeti)
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi
Dele Alli'nin seks görüntüleri ortaya çıktı!

Dele Alli'nin seks görüntüleri ortaya çıktı!