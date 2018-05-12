ADAYLAR MASAYA YATIRILDI

ZiRVE HESAPLARI DEĞİŞTiRiR

'ninfinalinde’a 3-2 mağlup olarak kupayı kaybetmesi, taşların yerinden oynamasına neden oldu. Bu yenilgi sonrası başkan adaylarıve’un teknik direktörlük konusunda flaş bir karar aldıkları öğrenildi.Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in haberine göre; Fenerbahçe’de 1 yıl daha sözleşmesi olan Teknik Direktör Aykut Kocaman, 3 Haziran’da yapılacak kongreden hemen önce başkan adaylarının elini rahatlatmak için nezaketen istifa etme kararı aldı. Başkan adaylarının kararı ise yeni sezona Kocaman ile başlanmaktan yanaydı.Ancak’nın kaybedilmesi fikirlerin tamamen değişmesine neden oldu.kupanın kaybedilmesinden sonrasezon sonundaedeceği istifayı kabul edecekleri belirtildi. İki adayında teknik direktörlük konusunda çalışmalara hız verdiği öğrenildi. Takımda köklü değişecekler yapmayı planlayanve ekibinin, teknik direktör adaylarını masaya yatırdığı belirtildi. Yıldırım’ın bu sorunu kısa bir süre içinde çözmeyi hedeflediği de vurgulandı.’un İngiliz bir teknik adamı takımın başına getirmeyi planladığı öğrenildi.sportif direktörlük konusundabir isimle görüştüğü de belirtildi. Ancak ligde elde edilecek bir şampiyonluk tüm planların bir kez daha değişmesine neden olabilir.son 2 haftada ipi göğüsleyebilirse takımda kalma ihtimali yeniden ortaya çıkabilir. 66 puana sahip olansadece 3 puan gerisinde bulunuyor