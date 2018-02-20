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Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Afrin'e gidiyor...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Mehmetçiklere moral vermek için Afrin'e gidecek.

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Afrin'e gidiyor...
Fenerbahçe Başkanı Aziz YıldırımZeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek vermeye hazırlanıyor. Aziz Yıldırım, yarın Hatay'da bulunan yöneticiler Mahmut UsluÖnder Fırat ve Ozan Balaban ile bir araya gelecek.

Daha sonra Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte sınırda görev yapan Mehmetçiklere moral vermek için bu bölgeye gidecek. 
 

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLIYOR 

 
Öte yandan Kadıköy Fenerbahçeliler Derneği'nin de Zeytin Dalı Harekatı için anlamlı bir kampanya başlatmak üzere olduğu belirtildi. Dernek üyeleri, Türkiye çapında bir kan bağışı kampanyası için yaptığı girişimlerin sonuna gelmiş durumda. Kızılay yetkileriyle yapılan görüşmelerde kampanyanın detayları konuşuluyor. 
 
Üyeler bu kampanyayı Sarı-Lacivertli kulüp adına düzenleyecek. Bu dev kampanyaya diğer takımları tutan taraftarların da katılması sağlanacak. Bu dev projenin detaylarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın da kampanyaya destek vereceği vurgulandı.

Akşam


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