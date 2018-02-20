Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Afrin'e gidiyor...

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLIYOR

Erdinç Şahin

Başkanı'nda görev alan askerlere destek vermeye hazırlanıyor. Aziz Yıldırım, yarın'da bulunan yöneticilerveile bir araya gelecek.Daha sonra Başkan, yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte sınırda görev yapanmoral vermek için bu bölgeye gidecek.Öte yandan'nin deiçin anlamlı bir kampanya başlatmak üzere olduğu belirtildi. Dernek üyeleri, Türkiye çapında bir kan bağışı kampanyası için yaptığı girişimlerin sonuna gelmiş durumda. Kızılay yetkileriyle yapılan görüşmelerde kampanyanın detayları konuşuluyor.Üyeler bu kampanyayıkulüp adına düzenleyecek. Bu dev kampanyaya diğer takımları tutan taraftarların da katılması sağlanacak. Bu dev projenin detaylarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın da kampanyaya destek vereceği vurgulandı.