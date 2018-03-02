Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a büyük jest!

Galatasaray
yöneticisi Adil Araboğlu
, müze açılışı nedeniyle Fenerbahçe
Başkanı Aziz Yıldırım
’ın kendilerine mektup gönderdiğini söyledi.
"ÇOK GÜZEL BİR MEKTUP GÖNDERDİ"
Radyospor’a konuşan Araboğlu, “Aziz Yıldırım, Fikret Orman, Muharrem Usta
ve diğer başkanlar davet edildi. Mesela Aziz bey başkanımıza çok güzel bir mektup gönderdi. Aziz beyin mektubu gerçekten çok ince bir düşünce. Katılabilselerdi daha şık olurdu. Sonraki organizasyonlarda gelirlerse çok memnun edici olur” dedi.
Erdinç Şahin