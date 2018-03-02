Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a büyük jest!

"ÇOK GÜZEL BİR MEKTUP GÖNDERDİ"

Erdinç Şahin

yöneticisi, müze açılışı nedeniyleBaşkanı’ın kendilerine mektup gönderdiğini söyledi.Radyospor’a konuşan Araboğlu, “ve diğer başkanlar davet edildi. Mesela Aziz bey başkanımıza çok güzel bir mektup gönderdi. Aziz beyin mektubu gerçekten çok ince bir düşünce. Katılabilselerdi daha şık olurdu. Sonraki organizasyonlarda gelirlerse çok memnun edici olur” dedi.