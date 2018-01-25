Aziz Yıldırım'dan Giannakopoulos’a: Sakın buraya gelme!

Yunan başkandan yine çirkin hareket! Türkleri hedef aldı

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Erdinç Şahin

Fenerbahçe ilearasında geçen sezon başlayan rekabet Yunan ekibinin çılgınlıklarıyla tanınan başkanı Dimitris Giannakopoulos’un İstanbul’daki maça gelmesiyle zirve yapmış, Sarı-Lacivertli taraftarlar ile Yunan Başkan sosyal medyada twitter üzerinden kapışmıştı.Fenerbahçeli taraftarlara yönelik yayınladığı mesajı ağır bir tehdit ve küfürle bitiren, Giannakopoulos, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı arayarak özür dilemek istedi ama belki de hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.Yunan Başkana ettiği küfürleri misliyle iade eden, “Benden değil kamuoyu önünde Türk halkından özür dile” ifadesini de kullanırken, “İstanbul’a gelmem nasıl karşılanır” sorusunu, “Bir daha sakın buraya geleyim deme” şeklinde cevapladı.’in ardından FIBA’dan da ağır ceza geleceği öğrenildi.Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Fenerbahçe taraftarına yönelik, “Bir daha ailemi hedef alırsanız, sizi evinizde bulur ....... hem de ..... kadar” yazmıştı. Yunan Başkan dev bir salatalıkla çektirdiği fotoğrafı da paylaşmıştı.