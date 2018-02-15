Aziz Yıldırım'dan ikinci bomba: Aziz Yılmaz'a ve Hamdi Akın

HAMDİ AKIN'LA DA ARAYI DÜZELTTİ

Erdinç Şahin

Mayısta yapılacak başkanlık seçimi öncesi gönül alıp, karşı cepheyi zayıflatmayı hedefleyenbeklenmedik bir barışa daha imza attı.Geçtiğimiz günlerde son seçimde rakibi olan'la sponsorluk anlaşması imzalayan ve el sıkışan'la da buzları eritti. Başkan seçildikten sonraçıkışıyla Baştaolmak üzere,gruplara cephe alan'ın bu çıkışı, seçim öncesi diğer aday'a karşı elini güçlendirme ve ittifakı büyütme çalışması olarak görülüyor.'agibi ağır ithamlarda bulunan Yılmaz'la yapılan bu barış anlaşmasına mayıs ayına kadar yeni halkaların eklenmesi bekleniyor.Kulislerde konuşulan bir başka konu da Başkan Yıldırım'ın ağır şekilde tartıştığı ve kavga ettiği İşadamı Hamdi Akın'la arayı düzelttiği şeklinde. Koç'a karşı zengin bir yönetim kurulu oluşturmayı planlayan Yıldırım'ın, Akfen ve TAV'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a bir sonraki yönetim kurulunda yer alması için teklifte bulunacağı iddiaları da dillendiriliyor.(Akşam)