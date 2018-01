Aziz Yıldırım’dan Mehmet Ali Aydınlar’a teşekkür!

"MÜNİR ÖZKUL'U KAYBETTİK"

MEHMET ALİ AYDINLARA TEŞEKKKÜR

Erdinç Şahin

, kulubün resmi dergisinin şubat sayısında son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan yeni forma göğüs sponsorluğu veile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, ‘ticari hiçbir karşılık beklemeden göreve icabet ettiği için’ cümlesiyle Aydınlar’a teşekkür etti. İşte dergide yayınlanan o açıklama…Şahsım adına benim için özel bir ay olan, 2018 yılı Şubat ayı yazımızda bir kez daha sizlere seslenebilmenin gururu içerisindeyim.20 yıl… Kongre salonuna girişim, oy kullanışım, 1 oy farkla dünyanın en güzel kulübüne başkan oluşum, o an içerisinde bulunduğum heyecan dün gibi aklımda.sevgim, bu camiaya karşı taşıdığım saygı ve sorumluluk duygusu en az o günkü kadar yoğun. 20 yıl içerisinde, yolumuz Metris'ten de geçti,… Çağlayan'daki o hukukun zerresinin bulunmadığı mahkemelerden de geçti, UEFA yarı finalinden de… Ortalama bir ömre sığmayacak bir çok iyi ve kötü anılarla birlikte, içimizde tek bir an azalmayan ancak sürekli olarak artan bir şey vardı bu zorlu yolda: Fenerbahçe'ye duyduğum o amansız, iflah olmaz sevda… Bizzat şahidi olduğum bu uzun yolda, Fenerbahçe'sine sahip çıkan milyonlarca taraftarımıza milyonlarca kez teşekkürlerimi sunuyorum.Geçtiğimiz ayın hemen başında, Türk tiyatrosu ve sinemasının çok müstesna bir birleşenini, Münir Özkul'u kaybettik. Türk Milleti'nin son derece önemli bir değeri olan, yaşadığı yıllar içerisinde tüm ülkemizde kalıcı izler bırakmış merhum Münir Özkul'a buradan rahmet, kederli ailesi ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum.Ne yazık ki Ocak Ayı, yine birçok kaybın yaşandığı bir ay olarak tarihte yerini aldı. Talihsiz ve acı bir şekilde genç yaşta kaybettiğimiz Fenerbahçe Televizyonu çalışanlarından kızımız Berna Yılmaz'ın ağabeyi merhum Ertan Yılmaz'a, yine Kulübümüz çalışanlarından, Profesyonel Futbol Takımımızın İdari İşler Sorumlusu Baturalp Soydaş'ın babası ve Fenerbahçe Televizyonu çalışanı kızımız Dilşad Terzioğlu Soydaş'ın kayınpederi merhum Adnan Hasan Soydaş'a, Dereağzı Tesis Müdürümüz Sevgili Tamer Elçin'in değerli annesi merhume Müzeyyen Elçin'e, çeşitli konularda mesai harcadığımız Yüksek Divan Kurulu Üyemiz merhum Rıdvan Özdin'e, değerli Gazeteci-Yazar Ebru Köksaldı'nın ağabeyi merhum Ahmet Sertaç Köksaldı'ya, eski yönetici arkadaşımız Turhan Şahin'in babası merhum Şevket Şahin'e, aramızdan ayrılan tüm Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyelerimiz ve onların yakınları ile taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum; mekanları cennet olsun.Ocak ayında, Fenerbahçe tarihinin Ordinaryüs'ü, Fenerbahçe formasını sırtında taşımış, camiamızın efsanesi Lefter Küçükandonyadis'i andık. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yönetici olduğum 90'lı yıllarda, Lefter ve Lefter gibi unutulmaya yüz tutmuş efsanelerimizi tekrar kulüp bünyesi içerisinde dahil etmenin ve camiamıza hatırlatmanın huzurunu taşımakla birlikte, Ordinaryüse bir kez daha seslenmek istiyorum: Huzur içinde uyu Lefter, Fenerbahçe emin ellerde…Şubat ayı içerisinde, Türk Edebiyatı'nın değerli ismi, “İnce Memed”, “Yer Demir Gök Bakır”, “Yılanı Öldürseler” gibi eserlerin yaratıcısı, usta yazar Yaşar Kemal'i ölümünün 3. yılında anacağız. Edebiyat dünyamıza yarattığı eserlerle unutulmaz katkılar yapan değerli yazarımıza rahmet diliyor, kendisini minnetle anıyorum.Futbol takımımız, sıkı bir kamp döneminin ardından 2. yarıya galibiyetle başladı. Şimdi ligde en zor virajlardan birine giriyoruz. Futbolcu grubumuza, Aykut Hocamız ve ekibine güvenimizi bir kez daha belirtiyoruz. Hepsinin yolu açık, şansı bol olsun. İnanıyorum ki 20. şampiyonluğumuzu, özverili ve meşakkatli çalışmalarımızın ardından hep birlikte kutlayacağız. Futbol takımına değinmişken, bu vesileyle takımızın yeni forma göğüs sponsoru Acıbadem Grubu'na, teşekkür ediyorum. Kendisine kulübümüze maddi destekte bulunması için görev verdiğimiz Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a ticari hiçbir karşılık beklemeden göreve icabet ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise, geri kalan her şey bizim için teferruattır.Şubat ayının önemi, şahsım açısından başkanlığımın yıl dönümü olmasının yanında, Türk kriminoloji ve spor tarihinde yeri bakımından bambaşka bir olayın da yıl dönümü olarak yerini almış durumda. 14 Şubat Sevgililer Günü, aynı zamanda 3 Temmuz Kumpası'nın ilk duruşmasının yapıldığı günün de yıl dönümü. Sayısız iftira ve yalanlardan oluşan ve iddianame kisvesi altında kamuoyuna sunulan kağıt parçaları, ilk defa 14 Şubat 2012'de, bugün ya kaçak, ya da tutuklu durumda bulunan terör örgütü üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı ve bizlerin, özgürlüğümüzün kısıtlanmasından tam 7 ay sonra ilk kez bir çok dostumuzla, son derece baskıcı bir güruhun belirlediği kurallar çerçevesinde kısa da olsa görüşme şansımız oldu. O soğuk, karlı havada, Silivri'ye akın eden dünyanın en güzel taraftarları, 0'ın altındaki havaya aldırış etmeden adalet diye haykırdılar. Bunları unutmadık, unutmayacağız. Devam eden Şike Kumpası Davası'nda sorumluların bir kısmı olan ve firari durumda olmayanlar hesap vermekte. Davamızla ilgili mücadelemiz, sonuna kadar sürecek ve Fenerbahçe'ye bu iftirayı atanların hak ettikleri cezalarla mutlaka karşılaşacaklarına olan inancım tamdır.Tüm taraftarlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.