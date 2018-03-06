Aziz Yıldırım'dan o iddia hakkında açıklama!

Erdinç Şahin

Bugün Milliyet Gazetesi'nde Ercan Güven imzası ile yayınlanan yazı içeriği ile ilgili aşağıdaki hususlarda açıklama yapma zarureti tarafıma hasıl olmuştur.Öncelikle, Sayın Güven tarafından yazılan ve şahsımın bir Divan Kurulu Üyesi ile konuşmam olarak kamuoyuna verilen olay tamamen kurgu ve hayal mahsulüdür. Yazılmış bir senaryo olduğu belli olayda tamamen bir tesadüf eseri karşılaşılan Divan Kurulu Üyesi'nin eşinin kim olduğu, Kulüp Üyesi olup olmadığı hususu, tarafımca nasıl bilinebilmektedir?İkinci olarak, tamamen tesadüf eseri karşılaştığım hayal kahramanı bu Divan Kurulu Üyesi'nin eşinin üyelik işlemi nasıl olmuş da zaten hazır bekletilmektedir? Son olarak söz konusu yazıda senarize edilen üyelik işlemi, Divan Kurulu Üyesi'nin ve eşi olan kişinin dahli olmadan nasıl sonuçlanmıştır ve söz konusu Divan Üyesi neden Kulübe değil de sürpriz için bir derneğe yönlendirilmiştir?Sayın Ercan Güven bilmelidir ki, üyelik başvurusu işlemleri matbu formun doldurulması, üye ve eşi/çocuğu tarafından ıslak imza ile imzalanması, üyelik için gerekli sabıka kaydı, nüfus kaydı gibi evraklarının asıllarının forma eklenmesi suretiyle Balotaj Kurulu’na yapılmaktadır. Bu süreç içinde üye ve eşi/çocuğunun imzası olmadan herhangi bir üyelik başvurusu yapılabilmesi hukuken mümkün değildir. Keza Fenerbahçe Spor Kulübü’ne giriş ücreti ve yıllık aidat ödenmeden üyelik girişi yapılması hukuken mümkün değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü kamu yararına dernek statüsünde ciddi bir kurumdur ve her türlü işlemleri İç İşleri Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Üyelerin kişisel verilerinin ve üyelik başvurusu için gerekli imzalarının onların bilgisi, onayı, tasarrufu olmadan kullanılabilmesi mümkün değildir ve aksine kullanımı TCK'da suç olarak düzenlenmektedir. Ciddi kurumların akıl ve mantık dışı iddialara muhatap olmaları da TCK'da yaptırımla karşılanan suç niteliğindedir.Sayın Ercan Güven’e, yazısında iddia ettiği hususa ilişkin olarak herhangi bir üyelik başvurusunun, başvurucusunun bilgisi, imzası ve tasarrufu olmaksızın yapıldığına ve keza herhangi bir üyenin ücretsiz olarak kulübe üye yapıldığına dair bir belge ve bilgi varsa bunu derhal yetkili Cumhuriyet Savcılığı ile paylaşmasını, aksi takdirde hakkında cezai talep ve dava haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururum"