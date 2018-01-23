Aziz Yıldırım’dan protestocu taraftarlar için flaş karar!

ÖMÜR BOYU MEN ALACAKLAR

Erdinç Şahin

karşılaşmasının ikinci yarısında başlayan protestolar sonrasıyönetiminin harekete geçtiği iddia edildi.Milliyet Gazetesi’nin haberine göre; tepkilerden rahatsız olduğunu maç sonrası yaptığı açıklamalarda da dile getirendert yandı.diyen, bu protestoların takıma zarar verdiğini ifade ederek bunun önüne geçilmesini talep etti.Tribündeki tepkilerden nasibini alan Başkan Yıldırım’ın da kurmaylarıyla toplantı yaparak konu hakkında kapsamlı bir rapor istediği belirtildi.Stattaki kamera görüntülerini inceleyen yöneticiler, taraftarlar arasına sızan münferit kişilerin, tribünleri galeyana getirerek protestoları tüm stada yaydığını öne sürdü.Bu kişilerin ve grupların bulunmasını isteyen’ın, bu kişilerin passoliglerin iptal edilmesini sağlayıp, ömür boyu’na girmemeleri için elinden gelen her şeyi yapacağı iddia edildi.Emniyetten de yardım isteyen yöneticilerin, polisin elindeki görüntülerde yer alan ve stat kameralarından tespit ettiği kişiler hakkında işlem başlatacağı ifade edildi.