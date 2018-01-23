Aziz Yıldırım’dan protestocu taraftarlar için flaş karar!

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Göztepe
karşılaşmasının ikinci yarısında başlayan protestolar sonrası Fenerbahçe
yönetiminin harekete geçtiği iddia edildi.
Milliyet Gazetesi’nin haberine göre; tepkilerden rahatsız olduğunu maç sonrası yaptığı açıklamalarda da dile getiren Aykut Kocaman, başkan Aziz Yıldırım’a
dert yandı.
“Deplasmanda gibiyiz”
diyen Aykut Kocaman
, bu protestoların takıma zarar verdiğini ifade ederek bunun önüne geçilmesini talep etti.
Tribündeki tepkilerden nasibini alan Başkan Yıldırım’ın da kurmaylarıyla toplantı yaparak konu hakkında kapsamlı bir rapor istediği belirtildi.
ÖMÜR BOYU MEN ALACAKLAR
Stattaki kamera görüntülerini inceleyen yöneticiler, taraftarlar arasına sızan münferit kişilerin, tribünleri galeyana getirerek protestoları tüm stada yaydığını öne sürdü.
Bu kişilerin ve grupların bulunmasını isteyen Aziz Yıldırım
’ın, bu kişilerin passoliglerin iptal edilmesini sağlayıp, ömür boyu Ülker Stadı
’na girmemeleri için elinden gelen her şeyi yapacağı iddia edildi.
Emniyetten de yardım isteyen yöneticilerin, polisin elindeki görüntülerde yer alan ve stat kameralarından tespit ettiği kişiler hakkında işlem başlatacağı ifade edildi.
Erdinç Şahin