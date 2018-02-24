Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması

Haber Merkezi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sadettin Saran ve Aziz Yılmaz'a yöneticilik teklif ettiği iddilarını yalanladı.'Bugün NTVSPOR'da yayınlanan Kırmızı Çizgi isimli programda, Serdar Ali Çelikler'in, Aziz Yılmaz ve Saadettin Saran ile irtibata geçtiğim ve teklifler götürdüğüm yönündeki iddiaları yalandır.Bahsedilen isimlerle herhangi bir konuşmam ya da iletişimim olmamıştır. Konuyla ilgili iddiaların yalan olduğu, bahse konu kişilere sorulması halinde de doğrulanacaktır.Bu tür uydurma ve yalan iddialara itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarım.Saygılarımla.'