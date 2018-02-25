Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması

Erdinç Şahin

'a yöneticilik teklif ettiği iddilarını yalanladı."Bugünile irtibata geçtiğim ve teklifler götürdüğüm yönündeki iddiaları yalandır.Bahsedilen isimlerle herhangi bir konuşmam ya da iletişimim olmamıştır. Konuyla ilgili iddiaların yalan olduğu, bahse konu kişilere sorulması halinde de doğrulanacaktır.Bu tür uydurma ve yalan iddialara itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarım.Saygılarımla..."