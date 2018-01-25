Aziz Yıldırım'dan Trabzon kararı

FutbolArena'nın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
seçim çalışmaları için startını verirken cumartesi günü gerçekleştirilecek olan divan kurulu sonrası Trabzon
'a hareket edecek.
Divan kurulunda bir konuşma gerçekleştirecek olan Aziz Yıldırım,
yapacağı açıklamalar sonrası takımla birlikte Trabzonspor'a
gidecek. Aziz Yıldırım'ın Trabzon
'da takımın başında olacağı ancak maça gidip gitmeme konusunda henüz kararını vermediği belirtildi.
Herhangi bir hak mahrumiyeti cezası bulunmayan Aziz Yıldırım
yıllar sonra ilk kez Trabzon
'a gitmesi dikkat çekiyor.
Erdinç Şahin