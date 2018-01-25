Aziz Yıldırım'dan Trabzon kararı

Erdinç Şahin

FutbolArena'nın haberine göreseçim çalışmaları için startını verirken cumartesi günü gerçekleştirilecek olan divan kurulu sonrası'a hareket edecek.Divan kurulunda bir konuşma gerçekleştirecek olanyapacağı açıklamalar sonrası takımla birliktegidecek.'da takımın başında olacağı ancak maça gidip gitmeme konusunda henüz kararını vermediği belirtildi.Herhangi bir hak mahrumiyeti cezası bulunmayanyıllar sonra ilk kez'a gitmesi dikkat çekiyor.