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Aziz Yıldırım'dan Trabzon kararı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım önemli bir karar aldı.

Aziz Yıldırım'dan Trabzon kararı
FutbolArena'nın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım seçim çalışmaları için startını verirken cumartesi günü gerçekleştirilecek olan divan kurulu sonrası Trabzon'a hareket edecek.

Divan kurulunda bir konuşma gerçekleştirecek olan Aziz Yıldırım, yapacağı açıklamalar sonrası takımla birlikte Trabzonspor'a gidecek. Aziz Yıldırım'ın Trabzon'da takımın başında olacağı ancak maça gidip gitmeme konusunda henüz kararını vermediği belirtildi.

Herhangi bir hak mahrumiyeti cezası bulunmayan Aziz Yıldırım yıllar sonra ilk kez Trabzon'a gitmesi dikkat çekiyor.


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