Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin ilk transferini açıkladı; Ömer Faruk Beyaz
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezonun ilk transferini açıkladı. Başkan Yıldırım Bayern Münih'in de istediği Ömer Faruk Beyaz'la profesyonel sözleşme imzalayacaklarını söyledi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçim öncesi ilk transfer müjdesini verdi.
Milliyet'e konuşan Başkan Yıldırım, sezonun ilk transferini Ömer Faruk Beyaz'ı kadrolarına katarak gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Yıldırım, açıklamasında, "İlk transferi yaptık. Ömer Faruk Beyaz profesyonel imzalayacağız. Milli Takım oyuncusu zaten. Bayern Münih istiyordu zaten." ifadelerini kullandı.
Ömer Faruk Beyaz kimdir?
2003 doğumlu Ömer Faruk, bu sezon U15 takımında sergilediği performansla ayakta alkışlandı. 15 yaşındaki oyuncu, ocak ayında U17 takımıyla birlikte Katar’daki Alkass 18 Turnuvası’na katılmış, futboluyla izleyenleri hayran bırakmıştı.