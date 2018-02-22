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Aziz Yıldırım Galatasaray Müzesi’nin açılışına davet edildi!

Galatasaray'da 1 Mart tarihinde resmi olarak açılışı yapılacak olan Galatasaray Stat Müzesi son sistem teknolojiler ile neredeyse hazır hale geldi. Açılışa Aziz Yıldırım dahil Süper Lig'deki 17 kulübün başkanları da davet edildi.

Aziz Yıldırım Galatasaray Müzesi’nin açılışına davet edildi!
Galatasaray Müzesi açılış gününü bekliyor. Barcelona ve Real Madrid’in müzelerinden esinlenilerek son teknolojiyle hazırlanan müze 5 farklı köşe bulunacak.

Başta UEFA Kupası olmak üzere tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak.

İçine bir de sinema salonu hazırlanan müzede herkesten sır gibi saklanan, Galatasaray tarihini birkaç dakikada anlatan bir film izletilecek.
 

ÖNCE DEVLERİN MÜZELERİ İNCELENDİ


Türk Telekom Stadı içinde açılacak olan kulüp müzesi son teknolojiyle donatıldı. Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, İspanya’ya giderek Barcelona ve Real Madrid’in müzelerini inceledi.

Ezeli rekabetin simgelerinden biri olmuş bir an da müzede olacak. Kadıköy’deki son Fenerbahçe galibiyetinin de unutulmadığı müzede Graeme Souness’in saha ortasına bayrak diktiği anın birebir boyutlarda yapılan maketi yer alacak.

Müzede ayrıca bir başka detay da Fatih Terim’e ait özel bir köşe olacak olması. Terim’in futbolculuk yıllarına ait 5 numaralı forması ve teknik adam olarak başarıları ölümsüzleştirildi.
 

AZİZ YILDIRIM DA DAVETLİ


Müze açılışı için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dahil olmak üzere 17 kulüp başkanına da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tarafından resmi yazıyla özel davet gönderildi.

1 Mart’ta taraftar ziyaretlerini kabul etmeye başlayacak olan müzede 28 Mart’ta ise devlet erkanı, Galatasaray protokolü ve kulüp başkanlarının katılacağı özel bir açılış düzenlenecek.


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