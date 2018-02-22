Aziz Yıldırım Galatasaray Müzesi’nin açılışına davet edildi!

ÖNCE DEVLERİN MÜZELERİ İNCELENDİ

AZİZ YILDIRIM DA DAVETLİ

Erdinç Şahin

açılış gününü bekliyor.müzelerinden esinlenilerek son teknolojiyle hazırlanan müze 5 farklı köşe bulunacak.Baştaolmak üzere tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak.İçine bir de sinema salonu hazırlanan müzede herkesten sır gibi saklanan, Galatasaray tarihini birkaç dakikada anlatan bir film izletilecek.içinde açılacak olan kulüp müzesi son teknolojiyle donatıldı. Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, İspanya’ya giderek Barcelona ve Real Madrid’in müzelerini inceledi.Ezeli rekabetin simgelerinden biri olmuş bir an da müzede olacak. Kadıköy’deki songalibiyetinin de unutulmadığı müzede’in saha ortasına bayrak diktiği anın birebir boyutlarda yapılan maketi yer alacak.Müzede ayrıca bir başka detay da’e ait özel bir köşe olacak olması. Terim’in futbolculuk yıllarına ait 5 numaralı forması ve teknik adam olarak başarıları ölümsüzleştirildi.Müze açılışı içindahil olmak üzere 17 kulüp başkanına datarafından resmi yazıyla özel davet gönderildi.1 Mart’ta taraftar ziyaretlerini kabul etmeye başlayacak olan müzede 28 Mart’ta ise devlet erkanı, Galatasaray protokolü ve kulüp başkanlarının katılacağı özel bir açılış düzenlenecek.