Aziz Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı

YILDIRIM’IN AVUKATI: MÜVEKKİLİM HASTA ANCAK BELGEM YOK

ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

İDDİANAMEDEN

Erdinç Şahin

görülen davanın ikinci duruşmasına, sanıkile müştekikatıldı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın Avukatı Esennur Ezgi, sanık hakkında şikayetlerinin sürdüğünü söyledi.Aziz Yıldırım’ın Avukatı Abdurrahim Erol da, müvekkilinin bir süredir rahatsız olduğunu, gribal enfeksiyon yaşadığını, ancak buna ilişkin yazılı belgelerinin olmadığını söyledi. Müvekkilinin bu rahatsızlığının basına da yansıdığını söyleyen Abdurrahim Erol, “Bir defaya mahsus olmak üzere tarafımıza yeniden süre verilmesini talep ediyoruz" dedi.Bunun üzerine Kütahyalı’nın Avukatı Esennur Ezgi de, “Sunulan bir rapor yoktur. Zorla getirilme emri çıkarılmasını talep ediyoruzö dedi.Sanık Aziz Yıldırım’ın Avukatı Abdurrahim Erol tarafından müvekkilinin rahatsızlığına ilişkin belge sunulmadığını belirten mahkeme, “Sanığın adresinden zorla getirme emri ile celbine" karar vererek duruşmayı erteledi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Aziz Yıldırım’ın 18 Nisan 2016 tarihinde düzenlediği basın toplantısında müşteki Rasim Ozan Kütahyalı’ya, “Rasim Ozan, Ümit Özat’ın Pereira’nın elini sıkmamasını ben söylemişim. Bu kadar geri zekalı. Bak geri zekalı diyorum. Böyle ahlaksızlık olmaz. Çekiyorlar viskiyi program yapıyorlarö demek suretiyle hakaret ettiği belirtiliyor. İddianamede, Yıldırım’ın, "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.