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Aziz Yıldırım’ın hedefi önce takım, sonra adaylık

Fenerbahçe'de Ali Koç’un Başkan adaylığını açıklaması ve son olarak önceki gün bin 300 kongre üyesine yaptığı ve önemli mesajlar içeren konuşmanın ardından gözler Başkan Aziz Yıldırım’a çevrildi.

Aziz Yıldırım’ın hedefi önce takım, sonra adaylık
Ali Koç, konuşmasında projelerinden bahsettiği gibi yönetimi de bazı konularda açıkça eleştirmişti. Bu açıklamanın ardından Aziz Yıldırım'ın başkanlık adaylığı ile ilgili açıklama yapabileceği ifade ediliyordu.

Başkan Aziz Yıldırım'ın resmi olarak bir açıklama yapmayı yakın zamanda düşünmediği ortaya çıktı. Yıldırım'ın, adaylığını açıklayan Ali Koç'un bu kararının erken bulduğu da belirtildi. Bu açıklama ile ilk kez kulüpte yaklaşık bir yıl önceden seçim konuşulmaya başladığını ifade ettiği öğrenildi.
 

TAKIMIN ETKİLENMESİNİ İSTEMİYOR


Kendisinin de benzer bir resmi açıklama yapması durumunda sürecin tamamen seçim maratonuna dönmesinden çekinen Başkan'ın, özellikle futbol takımının olumsuz etkilenmemesi için resmi açıklamayı seçimden kısa süre önce yapmayı planladığı ifade edildi.
Yıldırım'ın özellikle ilk altı haftanın çok önemli olduğu ve burada kazanılacak puanların şampiyonlukta belirleyeceği olacağını düşünüyor. Bu nedenle bir yandan seçim çalışmaları yapsa da daha önemli mesaiyi futbol takımına harcıyor.

Milliyet


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