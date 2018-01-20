Aziz Yıldırım’ın hedefi önce takım, sonra adaylık

TAKIMIN ETKİLENMESİNİ İSTEMİYOR

Erdinç Şahin

konuşmasında projelerinden bahsettiği gibi yönetimi de bazı konularda açıkça eleştirmişti. Bu açıklamanın ardındanbaşkanlık adaylığı ile ilgili açıklama yapabileceği ifade ediliyordu.Başkan Aziz Yıldırım'ın resmi olarak bir açıklama yapmayı yakın zamanda düşünmediği ortaya çıktı. Yıldırım'ın, adaylığını açıklayan Ali Koç'un bu kararının erken bulduğu da belirtildi. Bu açıklama ile ilk kez kulüpte yaklaşık bir yıl önceden seçim konuşulmaya başladığını ifade ettiği öğrenildi.Kendisinin de benzer bir resmi açıklama yapması durumunda sürecin tamamen seçim maratonuna dönmesinden çekinen Başkan'ın, özellikle futbol takımının olumsuz etkilenmemesi için resmi açıklamayı seçimden kısa süre önce yapmayı planladığı ifade edildi.Yıldırım'ın özellikle ilk altı haftanın çok önemli olduğu ve burada kazanılacak puanların şampiyonlukta belirleyeceği olacağını düşünüyor. Bu nedenle bir yandan seçim çalışmaları yapsa da daha önemli mesaiyi futbol takımına harcıyor.Milliyet