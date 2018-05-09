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Aziz Yıldırım'ın seçim yatırımı kupalar!

Başkan Aziz Yıldırım, haziran ayındaki genel kurula gövde gösterisi yaparak girmenin planlarını kuruyor.

Aziz Yıldırım'ın seçim yatırımı kupalar!
Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre yönetim; Euroleague şampiyonluğu, Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğunu kazanarak kongrenin seyrini değiştirmek ve Ali Koç ile girişilen kıyasıya yarışta ciddi avantaj yakalamak istiyor. Üç kupanın başkanlık seçiminde belirleyici faktör olacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe, birçok kulvar ve branşta kupa mücadelesi yaparken, bir yandan da 2-3 Haziran’daki Olağan Genel Kurul’a hazırlanıyor. Ali Koç’un aday olduğu ve kıyasıya geçmesi beklenen seçime Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi üç kupa ile girmeyi planlıyor. Yönetim; Euroleague şampiyonluğu, Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğunu kazanarak seçime girmenin hesaplarını yapıyor.
 

ÇOK YAKIN


Geçen sezon basketbolda Avrupa’nın en büyüğü olan sarı-lacivertliler bu başarıyı tekrarlamaya çok yakın. Futbolda ise Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Akhisarspor’a karşı favori. Bu iki kupanın yanına eklenecek şampiyonluk kupası için de umutlar hâlâ sürüyor. Beşiktaş ve Başakşehir’in üzerine çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, iki maçı kazanıp rakibi Galatasaray’ın puan kaybını bekleyecek.
 
Sarı-lacivertli yönetim, seçime üç kupa ile girilmesi halinde kongrenin tüm seyrinin değişeceğine, bu zaferlerin belirleyici faktörlerden biri olacağını düşünüyor.
 
Fenerbahçeli yöneticiler futbol takımına yapılan eleştiriler içinse Beşiktaş’ın durumunu örnek gösterdiler. Son iki sezonun şampiyonu olan siyah-beyazlı takımın, iki kupada da yer almadığını belirtip bu sezon Fenerbahçe’nin iki kulvarda da iddiasını sürdürdüğünü vurguladılar.


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