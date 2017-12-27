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Aziz Yıldırım'ın yeni yıl dileği

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübünün etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi

Aziz Yıldırım'ın yeni yıl dileği
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübünün etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.

Ülker Stadı’ndaki Maraton Fenerium mağazasında gerçekleştirilen etkinliğe, Aziz Yıldırım’ın yanı sıra eşi Gonca Yıldırım, kızı Yaz ve Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübünün kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ile sanatçı eşi Kıraç katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yıldırım, projeye destek olunması gerektiğini söyledi.


'ÇOCUKLARIMIZI EĞİTELİM VE GELECEĞE HAZIRLAYALIM'


Çocukları yetiştirmeyi ve eğitmeyi hedeflediklerini belirten Yıldırım, 'Bütün Fenerbahçelileri buraya davet ediyorum. Herkes buraya gelsin, çocuklarımızı eğitelim ve geleceğe hazırlayalım.

Fenerbahçeli ailelere sesleniyorum, çocuklarını buraya getirsinler. Burada hem Fenerbahçeliliği hem de hayatı öğrensinler. Buraya herkes gelsin, Galatasaraylısı da gelsin.' diye konuştu.

Ayşe Şule Bilgiç ise projenin başkan Aziz Yıldırım’ın bir hayali olduğunu ve kendisinin projeye önemli destek verdiğini dile getirdi.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan sahne gösterileri ile çeşitli etkinliklerin yapıldığı organizasyonda, Aziz Yıldırım çocuklarla fotoğraf çektirdi ve tiyatro oyunu izledi.


'YENİ YIL ÜLKEMİZE BARIŞ VE KARDEŞLİK GETİRSİN


Tiyatronun ardından çocuklar için hazırlanan pastaların önünde poz veren Yıldırım, daha sonra Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü’nün duvarına, 'Yeni yıl ülkemize barış ve kardeşlik getirsin. Fenerbahçe şampiyon olsun.' şeklinde yazarak, yeni yıl dileğinde bulundu.

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