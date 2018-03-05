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'Aziz Yıldırım istifa'

İspanya La Liga'nın 27. haftasında oynanan Barcelona - Atletico Madrid maçında ilginç bir olay yaşandı.

'Aziz Yıldırım istifa'
Fenerbahçe’nin 3-2’lik aldığı Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Kadıköy'de tribünlerden 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' sesleri yükseldi. Kale arkalarında başlayan tezahüratlara bütün stat eşlik etti. Hatta istifa sesleri Barcelona'ya kadar ulaştı.
 

BARCELONA MAÇINDA AZİZ YILDIRIM İSTİFA PANKARTI


Camp Nou’daki maçta Barça, Atletico Madrid'i Messi’nin golüyle 1-0 yendi.  

Camp Nou tribünlerinde yaşanan bir olay ise gündeme oturdu. Camp Nou tribünlerinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için istifa pankartı açıldı.



Aynı maçta kullanılmak istenen Büyük Başkan Ali Koç pankartına ise güvenlik güçleri izin vermedi.


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