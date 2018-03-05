'Aziz Yıldırım istifa'

BARCELONA MAÇINDA AZİZ YILDIRIM İSTİFA PANKARTI

Erdinç Şahin

3-2’lik aldığımağlubiyetinin ardından Kadıköy'de tribünlerden 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' sesleri yükseldi. Kale arkalarında başlayan tezahüratlara bütün stat eşlik etti. Hatta istifa sesleri Barcelona'ya kadar ulaştı.Camp Nou’daki maçta Barça, Atletico Madrid'i Messi’nin golüyle 1-0 yendi.Camp Nou tribünlerinde yaşanan bir olay ise gündeme oturdu.için istifa pankartı açıldı.Aynı maçta kullanılmak istenen Büyük Başkan Ali Koç pankartına ise güvenlik güçleri izin vermedi.