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Aziz Yıldırım stresten hasta oldu!

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın hastalandığı ve son dönemde kamera karşısına çıkmamasının sebebinin bu hastalık olduğu öğrenildi.

Aziz Yıldırım stresten hasta oldu!
Süper Lig'de Akhisarspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları her geçen gün azalırken, başkan Aziz Yıldırım'ın da fazla stres sebepli "zona" olduğu öğrenildi. 

Aziz Yıldırım'ın son dönemde kamera karşısına çıkmama sebebinin de bu hastalık olduğu ve evinde yoğun ilaç tedavisiyle iyileşmeye çalıştığı bilgisi alındı. Aziz Yıldırım ayrıca Fenerbahçe başkanlık yarışı için de hala adaylığını açıklamamış durumda.
 

ZONA HASTALIĞI NEDİR?


Zona, suçiçeği hastalığına neden olan “Varicella zoster” adlı virüsün meydana getirdiği sinir iltihabıdır.

Çocukluk dönemi bulaşıcı hastalıklarından biri olan suçiçeği, ilerleyen yaşlarda zona olarak yeniden karşımıza çıkabilir. Suçiçeği enfeksiyonu sonrası sinir köklerinde latent (uyur) hale geçen virüs, bazı faktörlerle aktive olarak zonayı oluşturur. Bağışıklık sistemin zayıfladığı herhangi bir hastalık seyrinde (Grip, idrar yolu enfeksiyonu, kanser, gibi...) ve yoğun stres altında kolaylıkla zona ortaya çıkabilir. 

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