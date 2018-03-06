Aziz Yıldırım stresten hasta oldu!

ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Erdinç Şahin

'de'a mağlup olan'de şampiyonluk umutları her geçen gün azalırken, başkan'ın da fazla stres sebepliolduğu öğrenildi.'ın son dönemde kamera karşısına çıkmama sebebinin de bu hastalık olduğu ve evinde yoğun ilaç tedavisiyle iyileşmeye çalıştığı bilgisi alındı.ayrıcabaşkanlık yarışı için de hala adaylığını açıklamamış durumda.Zona, suçiçeği hastalığına neden olanadlı virüsün meydana getirdiği sinir iltihabıdır.Çocukluk dönemi bulaşıcı hastalıklarından biri olan suçiçeği, ilerleyen yaşlarda zona olarak yeniden karşımıza çıkabilir. Suçiçeği enfeksiyonu sonrasıhale geçen virüs, bazı faktörlerle aktive olarak zonayı oluşturur. Bağışıklık sistemin zayıfladığı herhangi bir hastalık seyrinde (Grip, idrar yolu enfeksiyonu, kanser, gibi...) ve yoğun stres altında kolaylıkla zona ortaya çıkabilir.