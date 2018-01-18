Aziz Yıldırım üyelerle bir araya geldi

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Fenerbahçe Fatih Şubesi, Hedef 1 Milyon Üye ile 1907 Okul 1907 Pota projeleri ve yeni projeler hakkında bir toplantı düzenledi.Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Aziz Yıldırım, Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur, Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, Hedef 1 Milyon Üye Proje Koordinatörü Ece Köprek, Hedef 1 Milyon Üye Proje Yöneticisi Miraç Çam ile Fenerbahçeli İş Adamları platformu üyeleri katıldı. Yıldırım’ın projeler hakkında soruları yanıtladığı toplantıda karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.