Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi



YILDIRIM VE KOCAMAN PFDK'YA SEVK EDİLDİ



ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT



SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkleri açıkladı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken, hakem Halis Özkahya’ya küfrettiği iddia edilen Emre Belözoğlu’nun sevkine gerek görülmedi. PFDK sevkleri şu şekilde:’nün 02.02.2018 tarihinde oynananSpor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.’nün 03.02.2018 tarihinde oynanan KardemirSpor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.’nün 03.02.2018 tarihinde oynananSpor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü futbolcusu Issam Chebake’nin 03.02.2018 tarihinde oynananSpor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 04.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.’nün 03.02.2018 tarihinde oynananSpor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Fenerbahçe Kulübü’nün 04.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınladığı ‘’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın 04.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan ‘’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,’ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.’nün 04.02.2018 tarihinde oynananSpor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.