Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkleri açıkladı.
YILDIRIM VE KOCAMAN PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken, hakem Halis Özkahya’ya küfrettiği iddia edilen Emre Belözoğlu’nun sevkine gerek görülmedi. PFDK sevkleri şu şekilde:
Bursaspor Kulübü
’nün 02.02.2018 tarihinde oynanan Bursaspor-Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘çirkin ve kötü tezahüratı
’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
Kardemir Karabükspor Kulübü
’nün 03.02.2018 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
Antalyaspor Kulübü
’nün 03.02.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor -Evkur Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
Evkur Yeni Malatyaspor
Kulübü futbolcusu Issam Chebake’nin 03.02.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor -Evkur Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 04.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
Fenerbahçe Kulübü
ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT
’nün 03.02.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı
’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Fenerbahçe Kulübü’nün 04.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınladığı ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar
’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın 04.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları
’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,
Fenerbahçe Kulübü teknik sorumlusu Aykut Kocaman
SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
’ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
Atiker Konyaspor Kulübü
’nün 04.02.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir FK
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları
’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
Haber Merkezi