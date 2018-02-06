Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi

06 Şubat 2018, Salı 18:47
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkleri açıkladı.


YILDIRIM VE KOCAMAN PFDK'YA SEVK EDİLDİ


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken, hakem Halis Özkahya’ya küfrettiği iddia edilen Emre Belözoğlu’nun sevkine gerek görülmedi. PFDK sevkleri şu şekilde:

Bursaspor Kulübü’nün 02.02.2018 tarihinde oynanan Bursaspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Kardemir Karabükspor Kulübü’nün 03.02.2018 tarihinde oynanan Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü’nün 03.02.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor -Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu Issam Chebake’nin 03.02.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor -Evkur Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 04.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.


ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT


Fenerbahçe Kulübü’nün 03.02.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Fenerbahçe Kulübü’nün 04.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınladığı ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın 04.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,


SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET


Fenerbahçe Kulübü teknik sorumlusu Aykut Kocaman’ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Atiker Konyaspor Kulübü’nün 04.02.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dele Alli'nin seks görüntüleri ortaya çıktı!

Dele Alli'nin seks görüntüleri ortaya çıktı!
Osmanlıspor, Göztepe maçına hazırlanıyor

Osmanlıspor, Göztepe maçına hazırlanıyor
Karşıyaka Shukurov ile anlaştı, 6 puan cezadan kurtuldu

Karşıyaka Shukurov ile anlaştı, 6 puan cezadan kurtuldu
Kerem Demirbay için Liverpool ve Arsenal iddiası!

Kerem Demirbay için Liverpool ve Arsenal iddiası!
Hollanda'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman

Hollanda'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman
Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
Potanın Perileri'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Potanın Perileri'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
PFDK'dan Aykut Kocaman kararı

PFDK'dan Aykut Kocaman kararı
Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı

Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı
Denizlispor'da Reha Erginer dönemi sona erdi

Denizlispor'da Reha Erginer dönemi sona erdi
Emre Belözoğlu'nun cezası belli oldu

Emre Belözoğlu'nun cezası belli oldu