Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar böyle barıştı

Mehmet Ali Aydınlar, “Üniversiteye yardım yapayım” diye haber gönderdi, Başkan Yıldırım reddetti. Finansal Fair Play denetimi öncesi, “Futbola sponsor ol” çağrısı yaptı. Aydınlar da “Olur” verince 50 milyon dolarlık imza atıldı.

Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar böyle barıştı
3 Temmuz sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Ali Aydınlar ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın arasındaki buzların erimesinin nedeni ortaya çıktı. Son kongrede rakip olan iki futbol adamının arasında oluşan aşılmaz duvarları, “UEFA Finansal Fair Play” tehlikesi yıktı.
 
Fenerbahçe Üniversitesi projesi yürürlüğe girdikten sonra iyi bir F.Bahçeli olan ve geçmişte kulübe önemli mali katkılarda bulunan İşadamı Mehmet Ali Aydınlar, ‘Üniversite’nin bütün yapım masraflarını ben karşılayayım’ teklifi yaptı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Sarı-Lacivertli Yönetim tarafından bu talep makul görülmedi.
 

DENETİM HABERİYLE DEVREYE GİRDİ

 
Aydınlar’ın teklifini geri çeviren yönetim, buradan kulübe sağlanabilecek bir maddi kaynak imkanı olduğunu da kenara not etti. Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle UEFA’nın denetimi altında bulunan ve bu yüzden transfer de yapamayan F.Bahçe Yönetimi, bu hafta yapılacak denetimler öncesinde risk almamak için Mehmet Ali Aydınlar’la bir kez daha temasa geçti. Üniversite için yapmayı planladığı mali desteğin, futbol şubesi için yapılması konusunda öneri yapıldı. Fenerbahçe’yi 3 Temmuz sürecinde Avrupa’dan atmakla suçlanan Aydınlar da bu teklifi kabul etti, mali destek için hazır olduğunu bildirdi.
 

İMZA TÖRENİYLE PERÇİNLENDİ

 
“Her şey Fenerbahçe’nin menfaati için” diyerek kolları sıvayan Başkan Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar, 50 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması için bir araya geldi. Şartlar üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra kamuoyu önünde imza atılıp, deklare edildi. Aydınlar’la sağlanan bu barış anlaşması, Fenerbahçe yönetiminin de Finansal Fair Play denetimi öncesi elini rahatlattı. 6.5 yıllık anlaşma tarafların birbirini övdüğü imza töreniyle perçinlendi.

(Akşam)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bafetimbi Gomis'ten 1 milyon euroluk rest!

Bafetimbi Gomis'ten 1 milyon euroluk rest!
Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera’dan futbola veda

Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera’dan futbola veda
Eski futbolcu Lemi Çelik kedinin nafakasını köpeğe ödeyecek!

Eski futbolcu Lemi Çelik kedinin nafakasını köpeğe ödeyecek!
Galatasaray'da flaş Samuel Eto’o gelişmesi!

Galatasaray'da flaş Samuel Eto’o gelişmesi!
David Beckham ile seks yapması için Rebecca Loos'a 1 milyon dolarlık teklif!

David Beckham ile seks yapması için Rebecca Loos'a 1 milyon dolarlık teklif!
Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak hocası tarafından antrenmandan kovuldu

Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak hocası tarafından antrenmandan kovuldu
Günümüz yıldızları ve efsaneler bir arada

Günümüz yıldızları ve efsaneler bir arada
Bursaspor Abdullahi Shehu'yla anlaştı

Bursaspor Abdullahi Shehu'yla anlaştı
Lassana Diarra PSG ile anlaştı

Lassana Diarra PSG ile anlaştı
Roma Sakıb Aytaç'ı kadrosuna katmak istiyor (Sakıb Aytaç kimdir?)

Roma Sakıb Aytaç'ı kadrosuna katmak istiyor (Sakıb Aytaç kimdir?)
Ümit Milli Takım’da Alpay Özalan dönemi

Ümit Milli Takım’da Alpay Özalan dönemi