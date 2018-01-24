Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar böyle barıştı

3 Temmuz sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
olan Mehmet Ali Aydınlar
ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
’ın arasındaki buzların erimesinin nedeni ortaya çıktı. Son kongrede rakip olan iki futbol adamının arasında oluşan aşılmaz duvarları, “UEFA Finansal Fair Play
” tehlikesi yıktı.
Fenerbahçe
Üniversitesi projesi yürürlüğe girdikten sonra iyi bir F.Bahçeli olan ve geçmişte kulübe önemli mali katkılarda bulunan İşadamı Mehmet Ali Aydınlar, ‘Üniversite’nin bütün yapım masraflarını ben karşılayayım’ teklifi yaptı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
ve Sarı-Lacivertli Yönetim tarafından bu talep makul görülmedi.
DENETİM HABERİYLE DEVREYE GİRDİ
Aydınlar’ın teklifini geri çeviren yönetim, buradan kulübe sağlanabilecek bir maddi kaynak imkanı olduğunu da kenara not etti. Finansal Fair Play
kriterleri nedeniyle UEFA
’nın denetimi altında bulunan ve bu yüzden transfer de yapamayan F.Bahçe Yönetimi, bu hafta yapılacak denetimler öncesinde risk almamak için Mehmet Ali Aydınlar
’la bir kez daha temasa geçti. Üniversite için yapmayı planladığı mali desteğin, futbol şubesi için yapılması konusunda öneri yapıldı. Fenerbahçe’yi 3 Temmuz sürecinde Avrupa’dan atmakla suçlanan Aydınlar da bu teklifi kabul etti, mali destek için hazır olduğunu bildirdi.
İMZA TÖRENİYLE PERÇİNLENDİ
“Her şey Fenerbahçe’nin
menfaati için” diyerek kolları sıvayan Başkan Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar
, 50 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması için bir araya geldi. Şartlar üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra kamuoyu önünde imza atılıp, deklare edildi. Aydınlar’la sağlanan bu barış anlaşması, Fenerbahçe yönetiminin de Finansal Fair Play
denetimi öncesi elini rahatlattı. 6.5 yıllık anlaşma tarafların birbirini övdüğü imza töreniyle perçinlendi.
(Akşam)
Erdinç Şahin