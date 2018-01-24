Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar böyle barıştı

DENETİM HABERİYLE DEVREYE GİRDİ

İMZA TÖRENİYLE PERÇİNLENDİ

Erdinç Şahin

3 Temmuz sürecindeolanile’ın arasındaki buzların erimesinin nedeni ortaya çıktı. Son kongrede rakip olan iki futbol adamının arasında oluşan aşılmaz duvarları, “” tehlikesi yıktı.Üniversitesi projesi yürürlüğe girdikten sonra iyi bir F.Bahçeli olan ve geçmişte kulübe önemli mali katkılarda bulunan İşadamı Mehmet Ali Aydınlar, ‘Üniversite’nin bütün yapım masraflarını ben karşılayayım’ teklifi yaptı. Ancak Fve Sarı-Lacivertli Yönetim tarafından bu talep makul görülmedi.Aydınlar’ın teklifini geri çeviren yönetim, buradan kulübe sağlanabilecek bir maddi kaynak imkanı olduğunu da kenara not etti.kriterleri nedeniyle’nın denetimi altında bulunan ve bu yüzden transfer de yapamayan F.Bahçe Yönetimi, bu hafta yapılacak denetimler öncesinde risk almamak için’la bir kez daha temasa geçti. Üniversite için yapmayı planladığı mali desteğin, futbol şubesi için yapılması konusunda öneri yapıldı. Fenerbahçe’yi 3 Temmuz sürecinde Avrupa’dan atmakla suçlanan Aydınlar da bu teklifi kabul etti, mali destek için hazır olduğunu bildirdi.“Her şeymenfaati için” diyerek kolları sıvayan, 50 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması için bir araya geldi. Şartlar üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra kamuoyu önünde imza atılıp, deklare edildi. Aydınlar’la sağlanan bu barış anlaşması, Fenerbahçe yönetiminin dedenetimi öncesi elini rahatlattı. 6.5 yıllık anlaşma tarafların birbirini övdüğü imza töreniyle perçinlendi.(Akşam)