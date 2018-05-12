Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ilk Fenerbahçe Evi’ni Antalya’da açtı. Serik ilçesi Eminceler Mahallesi'nde inşa edilen Antalya Belek Fenerbahçe Evi’nin açılış törenine katılan Yıldırım, yaptığı konuşmada, herkesin hayallerinin değişik olduğunu söyledi.

'Bizim hayallerimiz de Fenerbahçe’yi gelecekte hem ekonomik hem sportif alanda büyük olarak bırakmaktır." diyen Yıldırım, "Hedef 1 Milyon Üye" projesini dikkati çekerek, şöyle konuştu:

'YALNIZ AZİZ YILDIRIM VE AZİZ YILDIRIM GİBİ İNSANLAR ADAY OLMAYACAK'

'Fenerbahçe’yi tabanda geniş bir kitleye yayacağız, ondan sonra da bunu tavana doğru yukarı çıkaracağız. Artık ’1 Milyon Üye’ projesi ile Fenerbahçe’de yalnız ’Aziz Yıldırım ve Aziz Yıldırım gibi insanlar’ başkan adayı olmayacak. Bundan sonra bu projenin asıl amaçlarından biri de daima sizin içinizden, herhangi bir yerden Antalya’dan İzmir’den, doğudan batıdan, kuzeyden güneyden adayların çıkması ve yönetimleri oluşturmasıdır.





Fenerbahçe için bu proje, 5, 6, 7, 8 başkanın yarıştığı, en iyi listenin, en iyi Fenerbahçe’nin geleceğine katkı yapacakların yönetimlere gelmesini sağlayacak bir projedir. Onun için bunu yaptık, hayata geçirdik, kimsenin önünü kesmek için değil. Tam tersi çoğulcu demokrasiyi Fenerbahçe’de yaşatmak içindir."

'EMEKLİ OLUNCA BURALARA GELİP ÇAY İÇECEĞİZ'

Antalya Fenerbahçe Evi’nin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "Burada muhakkak olalım. Bizler de emekli olunca, buralara gelip çay içeceğiz, yemek yiyeceğiz, sizlerle beraber sohbet edeceğiz. Fenerbahçemizi buralarda tartışacağız, buralarda doğru olanları öğreneceğiz ve uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Alican Demirci de ülkedeki ilk Fenerbahçe Evi’ni Antalya’da hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Konuşmaların ardından Antalya Fenerbahçe Evi’ni hizmete açan Yıldırım, davetlilerle bir süre sohbet etti.

Antalya Fenerbahçe Evi’ne ilişkin bilgi veren Fenerbahçe Kulübü Kongre Üyesi Turgut Gözen de 2017 yılı aralık ayında tesisin temelinin atıldığını, 107 dönümlük arazide planlanan tesislerde ilk etapta 15 dönümlük alana Fenerbahçe Evi’nin inşa edildiğini aktardı.

Antalya Belek Fenerbahçe Evi’nin içinde 400 kişilik kapalı, bin 500 kişilik açık alana sahip restoran, yüzme havuzu, halı saha, basketbol ve voleybol sahaları ile çocuk oyun alanı bulunuyor.