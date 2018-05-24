Sarı-Lacivertliler transfer için kolları şimdiden sıvadı. Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran ve 4 yıldır kupa hasreti çeken Fenerbahçe, ‘düşük maliyetli’ yıldızları radarına aldı. Ancak Aziz Yıldırım, seçim süreci bitene kadar beklemede kalmayı düşünüyor. Mali kriterler gözetiminde oyuncu arayışı içinde olan Sarı-Lacivertliler, ince eleyip sık dokuyacak. Geçmiş yıllarda yapılan yüksek maliyetli oyuncu transferleri hem hüsran oldu hem de kulübü uzun yıllar borç ödemeye mahkum etti. Bu sebeple Balotelli ve Badstuber biçilmiş kaftan gibi.

İKİSİ DE BOŞA ÇIKIYOR

Alman savunmacı Holger Badstuber’in Stuttgart’la olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon 27 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Aynı tarihte de Mario Balotelli’nin Nice kulübüyle olan mukavelesi bitiyor. İki oyuncuya da bonservis ödenmeyecek. Ama dolgun maaş önerisi sunulacak. Bu sezon Fransız ekibinde Lig ve Avrupa dahil 35 karşılaşmaya çıkan İtalyan golcü Balotelli, 24 gol 1 asistle oynadı.

FORVETLER HÜSRAN OLDU

Uzun süredir santrforlardan yüzü gülmeyen Fenerbahçe, Guiza, Emenike ve Van Persie gibi vakalardan sonra, Balotelli ile taraftarının gönlünü hoş etmek istiyor.

Akşam



