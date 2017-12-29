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Azra Akın: Şu an hamile değilim

Yılbaşı hazırlıkları yapan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, bebek sorularına "Şu an hamile değilim, her şey kısmet işi" dedi

Azra Akın: Şu an hamile değilim
Kafe işletmecisi Atakan Koru ile 4 ay önce dünyaevine giren manken Azra Akın, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

''TEKLİF GELİRSE PODYUMA ÇIKARIM''

Sevdiklerine yılbaşı hediyesi baktığını belirten Azra Akın, "Yeni yıla eşim ve eşimin arkadaşlarımla gireceğiz" dedi.

Podyumlara ara vermediğini eğer iyi bir teklif gelirse yeniden podyuma çıkabiliceğini dile getiren tescilli güzel, basın mensuplarına "Siz magazincisiniz, benden dedikodu çıkmaz" diye takıldı.

''BELLİ OLMAZ''

Azra Akın, bebek sahibi olup olmayacağını sorusuna ise "Şu an hamile değilim ama her şey kısmet işi, belli olmaz" yanıtını verdi.



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