Azra Akın: Şu an hamile değilim

''TEKLİF GELİRSE PODYUMA ÇIKARIM''

''BELLİ OLMAZ''

Azra Akın sokakta coştu

Çiğdem Saltık

Kafe işletmecisiile 4 ay önce dünyaevine giren, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.Sevdiklerine yılbaşı hediyesi baktığını belirten, "Yeni yıla eşim ve eşimin arkadaşlarımla gireceğiz" dedi.Podyumlara ara vermediğini eğer iyi bir teklif gelirse yeniden podyuma çıkabiliceğini dile getiren tescilli güzel, basın mensuplarına "Siz magazincisiniz, benden dedikodu çıkmaz" diye takıldı., bebek sahibi olup olmayacağını sorusuna ise "Şu an hamile değilim ama her şey kısmet işi, belli olmaz" yanıtını verdi.