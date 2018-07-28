Eski Kainat Güzeli Azra Akın, Ağustos 2017'de Atakan Koru ile dünyaevine girmişti.

Hamileliğinin 5. ayına giren Azra Akın'ın göbeği iyice belirginleşti.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamile göbeği ortaya çıkan Akın'a beğeni yağdı.

İşte Azra Akın'ın paylaşımı;

Akın paylaşımının altına 'Uyuyormuşum gibi çek aşkım' yazdı.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ ÖĞRENMEYECEKLER

Azra Akın, bebeklerinin cinsiyetinin sürpriz olmasını istediklerini söyleyerek: ““Hamilelik kolay geçiyor. Benim yerime Atakan aşeriyor.Dayanabilirsek doğuma kadar öğrenmeyeceğiz. İki cinsiyete de isim düşüneceğiz ve doğumdan sonra karar vereceğiz” demişti.