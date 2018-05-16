Azraille Dans’ın fragmanı görücüye çıktı

Toprak Film Pelin Uzun yapımcılığında Sinan Uzun’un yönettiği Azraille Dans filminin fragmanı görücüye çıktı. Sinan Bengier, Yüksel Ünal, Tuğba Özay, Gazi Şeker ve Süreyya Kilimci’nin rol aldığı film 25 Mayıs’ta vizyona giriyor.









Azraille Dans hayatını hırsızlık yaparak sürdüren; kardeşi Hasan ve annesi Gülizar ile küçük bir Ege kasabasında yaşayan Niyazi’nin tamamen hayatının değişen öyküsünü anlatıyor. Sinan Uzun ve Yüksel Ünal tarafından senaryosu yazılan filmde canını almaya gelen Azrail’i ika ederek onunla tavla oynamaya başlayan Niyazi güç bela ömrünü bir hafta uzatmayı başarır. Kardeşi Hasan ise zamanını kumar oynayarak ve sevgilisi Gözde’yi mutlu etmeye çalışarak geçirir. Hayatın tüm bu boşluğunu gören Niyazi ölmeden önce hayatta bir iz bırakmak ister, çünkü Azrail ömrünü almak için eve yerleşmiştir ve annesi Gülizar’la da aralarında bir aşk doğmaya başlamıştır…





Yağmurdan kaçarken doluya tutulan Niyazi’nin öyküsü kaçma kovalamaca şeklinde çokça güldürecek… Sinan Bengier’in Azrail rolünde karşımıza çıktığı absürd komedide başı dertten kurtulmayan Niyazi’yi ise Yüksel Ünal canlandırıyor.











