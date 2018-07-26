B36 Torshavn Beşiktaş maçı canlı izle! beIN Sports şifresiz İZLE

B36 Torshavn Beşiktaş maçı heyecan dolu bir karşılaşma olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk ciddi sınavını verecek olan siyah beyazlı ekip, B36 Torshavn takımını farklı geçerek işi rövanş maçına bırakmak istemiyor. Öte yandan Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn takımı kendi evinde Beşiktaş'tan en az 1 puan koparmanın derdinde...

B36 TORSHAVN BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

B36 Torshavn Beşiktaş maçı 26 Temmuz Perşembe saat 21.00'de Gundadalur Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'de yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da... B36 Torshavn Beşiktaş maçını aşağıdaki linke tıklayıp karşınıza çıkan sayfadan üye olup; haftalık, aylık ve yıllık paketlerden birini seçip, satın aldıktan sonra şifresiz izleyebilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Siyah-beyazlı takımın muhtemel 11'i şu şekilde; Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip, Fatih Aksoy, Caner, Medel, Lens, Tolgay, Adriano, Babel, Larin

TORSHAVN MUHTEMEL 11'İ

Thomsen, Eriksen, Faero, Bogason Dam, Magnusson, Nielsen, Agnarsson, Jacobsen, Heinesen, Johannesen, Cieslewizc.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 205. maçına çıkacak

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn’a konuk olacağı maçta, Avrupa kupalarında 205. kez mücadele edecek. Beşiktaş, Avrupa kupalarında yaptığı 204 müsabakada, 77 galibiyet, 44 beraberlik ve 83 mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 205. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 204 maçtan 77’sini kazanırken, 83’ünü kaybetti. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında geride kalan 204 karşılaşmada rakip fileleri 265 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi’nde 103. maçı

Beşiktaş, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi’ndeki 103. müsabakasını oynayacak. Adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 102 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 159 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.

Şenol Güneş, rekorunu 27 maça çıkaracak

Beşiktaş’ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavan karşılaşmasıyla bu rekorunu 27 karşılaşmaya çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 26 Avrupa karşılaşmasında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 41 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.



