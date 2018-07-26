B36 Torshavn - Beşiktaş maçı özeti

MAÇ ÖZETİ

B36 Torshavn 0 - 2 Beşiktaş

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı ve maç sona erdi

77.DK: Ceza sahası içinde topla buluşan Lens kaleye yakın bölgeden bir türlü şut açısını bulamadı. Devam eden pozisyonda sağ çaprazdan Babel şutunu attı, auta çıktı.

70.DK: Beşiktaş'ta orta sahanın ilerisine çıkan Fatih Aksoy ara pasını çizgiye gönderdi ama hızlı giden top auta çıktı.

62.DK: Olsen'in sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında bir anlık karambol oluştu ama hemen sonrasında Beşiktaş topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

53.DK: Beşiktaş sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasında seken top Larin'in önünde kaldı ama top ayağına oturmadı ve pozisyon sona erdi.

52.DK: Ryan Babel'in hazırladığı pozisyonda sağ çizgideki Lens topla buluşup ortayı yaptı ama ön direkte Torshavn savunması topu uzaklaştırdı.

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: İlk yarı sona erdi

26.DK: GOL! Beşiktaş Gökhan Gönül'le farkı 2'ye çıkarıyor. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Gökhan Gönül topuğuyla şık bir gole imza attı ve siyah-beyazlı ekip skoru 2-0'a getirdi.

15.DK: Torshavn beraberliğe çok yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Babel'den seken top Torshavn'lı futbolcuların önünde kaldı, karambolde Tolga Zengin gole izin vermedi.

8.DK: GOL! Beşiktaş Lens'le öne geçiyor. Ceza sahasına gönderilen pasta topla buluşan Lens ceza sahası içinde çok sert bir şut gönderdi ve golü buldu.

3..DK: Beşiktaş gole yaklaştı. Lens'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine düşen topun ardından karambol oluştu, o bölgedeki Fatih Aksoy topa vuramadı ve devamında savunma topu uzaklaştırdı.

1.DK: Maç başladı. Başarılar Beşiktaş.

İLK 11'LERİ

B36 Torshavn: Gentze, Eriksen, Petersen, Faero, Mellemgaard, Brockie, Jacobsen, Magnusson, Cieslewicz, Olsen, Saag

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Larin

B36 TÓRSHAVN TAKIMININ TARİHÇESİ

B36 Tórshavn, Faroe Adaları'nın başkenti Tórshavn takımıdır. Faroe Adalarının en eski takımıdır.

Faroe Adalarının başkenti Torshavn'ın takımıdır. Ülkenin ilk futbol takımıdır. Maçlarını 5000 kişilik Gundadalur stadında oynamaktadır.

Ayrıca bu stadı Faroe'nin ikinci büyük kulübu olan HB Torshavn ile beraber kullanmaktadır. Kjatan Mohr'un başkanlığını yaptığı kulüp 36 sayısını kuruluş yılı olan 1936dan almaktadır.

Avrupa Kupaları'nda tarihi boyunca 24 maç oynayan takım sadece 2 defa kazanma başarısı gösterebilmiştir. 17 maçta mağlup olurken 5 maçlarında da eşitliği bozamamışlardır. Kulüp tarihlerinde Faroe Adalarındaki başarıları dışında önemli bir başarıları bulunmamaktadır.

8 kez Faroe Adaları Premier Ligi'ni kazanan kulüp 5 kezde Faroe Adaları Kupası'nı kazandı.Bu takım UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de Fenerbahçe ile karşılaşmış ilk maçta deplasmanda 4-0 ikinci maçta da evinde 5-0 mağlup olarak elenmiştir.



